Babasının sırtında geldiği tesisten artık yürüyerek çıkıyor

Gaziantep'te 7 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan 20 yaşındaki Uğur Ananç, doktorların spor faaliyeti tavsiyesi üzerine babasının sırtında geldiği belediyeye ait tesisteki aktiviteler sayesinde artık yürüyebiliyor.

Henüz 13 yaşındayken gizli tansiyon nedeniyle beyin kanaması geçiren Ananç, bir süre Gaziantep ve Ankara'da tedavi gördü.

Tıbbi tedavilerinin ardından doktorlarının spor yapmasını tavsiye ettiği genç, babası ile Şahinbey Belediyesi Spor ve Eğitim Merkezindeki spor salonunda çalışmalara başladı.

Yaklaşık 5 yıl boyunca hemen her gün kimi zaman babasının sırtında kimi zaman da tekerlekli sandalye ya da bastonla geldiği salonda 2 saat çalışan genç, azmi ve babasının fedakarlığı sayesinde ayakları üzerinde durabilmenin ve destek almadan yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

"Tedavi süreçlerinde benim için 'öldü' deniliyordu"

Uğur Ananç, çocukluğunda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre felçli kaldığını belirtti.

Hastanelerdeki tedavilerinin ardından doktorların kendisine spor yapmasını tavsiye ettiğini aktaran Ananç, "Buraya gelerek spor yaptım. Çok şükür iyi durumdayım. Tedavi süreçlerinde benim için 'öldü' deniliyordu. Ancak hastalığı yendim. Bize burada bu imkanları sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde buralara geldik, bu imkanlardan yararlandık." diye konuştu.

Babasının bu süreçte hep kendisiyle birlikte olduğunu vurgulayan Ananç, "Babam 5 yıl boyunca bana yardımcı oldu, Allah ondan da razı olsun. Bu seviyeye babam ile birlikte geldim. Babam buraya getirmeseydi, bu seviyeye gelemezdim. Eskiden yürüyemiyordum, şimdi ise çarşıya bile yürüyerek gidebiliyorum." dedi.

"5 yıldır her gün oğlumla buraya geliyoruz"

Baba Duran Ananç da oğlunun gizli tansiyonu çok yükseldiği için beyin kanaması geçirdiğini anlatarak, daha sonra felç kalan oğlunun bir süre Ankara ve Gaziantep'te tedavi gördüğünü söyledi. Baba Ananç, "Çocuğun sağ tarafı tutmadı. Ankara'da bir hastanede tedavi gördük. Daha sonra oğlumun fizik tedavi görmesi için belediyenin bu tesisine geldik." ifadelerini kullandı.

Doktorların fiziksel aktivite tavsiye ettiği oğlunu sürekli belediyeye ait tesise getirdiğini, bu süreçte oğluyla ilgilendiği için çalışamadığını anlatan Ananç, şunları kaydetti:

"5 yıldır her gün oğlumla buraya geliyoruz. Oğlum çok güzel fayda gördü buradan. Allah belediye başkanlarımızdan razı olsun. 5 yıldır günlük 2 saat çalışmamızı yapıp, gidiyoruz. Özel tesislere gidemedim, çünkü maddi imkanlarımız yoktu. Buranın imkanları çok güzel. Bol bol hareket yapıyoruz. Eskiden oğlum hareketleri yalnız başına yapamıyordu. Artık yalnız başına yapabiliyor. Benim gelmeme bile gerek kalmadı. Sadece yanında arkadaş gibi geliyorum. Kendi başında duruyorum. Yapamadıkları hareketler olunca yardımcı oluyorum. Buraya sırtımda getirdiğim günler de oldu, bastonla geldiğimiz günler de. Tekerlekli sandalye ile geldiğimiz günler de oldu. Ondan sonra geçen süreye baktığımızda çok güzel sonuçlar aldık. Ankara'da tedavi gördükten sonra doktorları bol bol hareket yapmasını istedi. Sabah 08.00'de geliriz 10.00 civarında gideriz."

Tesisin spor antrenörü Mert Ulu da Uğur'un ilk yıllarda değnek yardımıyla hareket edebildiğini ifade ederek, "Kendisi çok gayretli. İlk etapta fizik tedavi aşamasındaki hareketlerle başladık. Bir süre sonra yürüme değneklerini bıraktı. Vücut güçlendi. Şu anda yalnız başına yürüyebilecek konuma geldi. 5 yıldır bu tesiste spor yapıyor. İleri düzeyde güçlenme var kendisinde." dedi.