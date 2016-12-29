Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle okul takımında başladığı

koşu

da, yıldızlar ve gençlerde Türkiye

şampiyon

luklarını rekorlar kırarak elde eden

Fatma Arık

(19), elde ettiği madalyaları üç yıl önce

Balkan Şampiyonası

'nda koştuğu sırada 54 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden

baba

sı Faruk Arık'a adıyor.

Fatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitimi öğretmeninin sayesinde küçük yaşlarda okul takımında koşmaya başladığını, elde ettiği derecelerin ardında ENKA Spor Kulübüne geçtiğini söyledi.

Zamanla kendisini geliştirerek, yıldızlar ve gençlerde Türkiye birinciliklerini rekorlar kırarak aldığını anlatan Fatma, milli takımda da ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil ettiğini anlattı. Fatma, yıldızlarda 2013 yılında Edirne'de yapılan Balkan Şampiyonası'nda 800 metrede 2.11.10 koşarak altın madalya kazandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'nda koşmadan önce, babam memlekette kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Bana söylemediler, ben de koşuda birinci oldum. Yarışmadan sonra söylediklerinde 'Yok öyle bir şey' dedim. Mezar taşında ismini görene kadar inanamadım. Spora başlamamı en çok babam istiyordu. O yüzden spora devam ettim. Onun ve ülkem için elimden gelenin en iyisi yaptım. Bütün aldığım madalyaları babama hediye ediyorum. Bu da kalbimi rahatlatıyor. "

"Ülkem için madalya hedefliyorum"

Fatma, babasının vefatının kendisini bir dönem çok olumsuz etkilediğini ancak daha sonrasında toparlandığını anlatarak, "2014 yılında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metrede Türkiye rekorlarını kırdım. 2016'da Polonya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde 4.20.32 ve 3000 metre finalinde ise 9.13 koştum. 2015 yılı Gençler Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede birinci oldum. 2016 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ise 3000 metre engellide Türkiye rekoru kırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Oyunları'na hazırlandığını dile getiren Fatma, "İnşallah önce barajı geçeceğim ardından da ülkem için madalya hedefliyorum." dedi.

"Türkiye'de bir numara"

Fatma'nın antrenörü Semra Pekyılmaz ise sporcusunun çok yetenekli olduğunu belirterek, şu anda kendi yaş kategorisinde Türkiye'de bir numara olduğunu söyledi.

Balkan Şampiyonası sırasında Fatma'nın babasının öldüğünü anlatan Pekyılmaz, "Yarışmada olduğu için hemen söylemedik. Söylediğimizde ise onda büyük bir etki yarattı." diye konuştu.

AA