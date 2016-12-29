banner70
29 Aralık 2016 Perşembe

Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar... Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da
"Asgari ücrete 4 lirayı neden ilave... "Anayasa teklifinde yeterli tartışma... "MHP, anayasa paketine destek vermeyi... "Gönlüm yepyeni konsensüslü bir anayasa... "Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı... Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai AK Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı... Pervin Buldan ifade verdi Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban... TBMM anayasa değişikliği teklifi için...
Duterte'den 'Suç işleyenleri... Suriye'de ateşkes bu gece başlıyor Kuzey Kore'de 5 yılda 340 idam Sisi Mısır halkından 6 ay süre istedi İsrailli bakandan Obama yönetimine eleştiri ABD, PYD/PKK'ya askeri yardıma hız... Nepal'de fil sürüsü köye saldırdı Türkiye ile Rusya anlaştı Trump 'kendisine' teşekkür... İran'da Sünni alim tutuklandı Kuzey Kore lideri yeni yıl kutlamalarını... Gazzeli işçilerden 'abluka'... Doğum gününe binlerce kişi katıldı "Türkiye Müslüman ülkelere ilham kaynağı... Pakistan'da 12 kişi sahte içkiden...
İş dünyasının tercihi: Park Dedeman... Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı 100 milyon liralık kredi iki haftada... EPDK'dan 9 şirkete ceza Üreticinin sütüne 6 kuruşluk artış '2017'de Türkiye'den daha... İlk Günkü Gibi Yepyeni Arabalar İçin "Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına... 'Ilgaz'ı dize getiren'... Yıldırım'ın girişimiyle İzmir... 3 yabancı banka Türkiye için kapıda 2016 dev projelerin yılı Borsa haftaya yükselişle başladı BMW Çin'deki 193 bin aracını geri... Otokar 'zırhlı'da hız kesmedi
ONUN SEVGİSİNİ DE SÖKEBİLİR MİSİNİZ... 'SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR” 'KANLI NOEL”İN 53. YILI ANALARIN FERYATLARI, ÜLKEMİN GÖZYAŞLARI… İptal edilen soruların puanlaması KDK'ya... Hayırseverler evlerindeki gıdanın yarısını... Konya'da "kar topu" kavgası 'Çatı yapılanması' soruşturmasında... YGS başvuruları için kamu spotu "Kusura bakmayın, biz bunu yutmayız" Büyükçekmece'de Vinç Devrildi FSM Köprüsü'nde römork devrildi Tuğluk'la birlikte 8 kişi daha... Ak Parti Bergama İlçe Teşkilatından... PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu...
Süper Lig takımlarının tercihi Belek Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda Futbol sahası kayak pistine dönüştürüldü Rus yetkililerden doping itirafı Galatasaray'ın vazgeçilmezi yine... Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi Darüşşafaka Doğuş'ta transfer Fenerbahçe ara vermedi Medipol Başakşehir'de hedef 4'te... Türk boksunda 'Küba' modeli Güreşte 2016 ilklerin yılı oldu Galatasaray devre arasına mutlu giriyor Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için... 'İlk hedefimiz yarışmacı sporcu... Beşiktaş tatile galibiyetle girmek istiyor
Kozmetik ürünler gebelikte zararlı Estetik Operasyon Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ...
Küresel ısınma kuşları erken göç... İÜ'de 2 buluşun patenti alındı Kanser hücrelerini yok eden 3 bileşik... Bu yıl 133 yeni canlı türü keşfedildi NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek Araştırmacılar 230 yıllık tanıyı... Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı... Bilim adamları diş döken dinozor türü... 'Cep'ten internet kullanımı... Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı Uber'in sürücüsüz aracı kural... 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri... Denizin 106 metre altında 4,5G hizmeti... 'Mini uydu'larını fırlatacakları...
41 DÜŞ 41 HOCA MAŞALLAH DEDİRTTİ... FD MEDYA YENİ YILI KUTLADI... Yerli filmler zirvede Kültür sanat dünyasında kayıplar... Khotivari'den "Cicili Bicili" gelecek Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda'... George Michael hayatını kaybetti ‘Aysun Kaya' Sokak çocuğu ile röportaj 'The Net' 6 Ocakta vizyona girecek 'Bizi bize bıraksınlar, dünyayı... Bu hafta 10 film vizyona girecek Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel... Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri
Snapchat fenomeni ününe ün katıyor Emre Aydın Trump Cadde'de Tan Taşçı İstanbul'u sallayacak TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı...

Babası için kazanıyor

Türkiye rekortmeni koşucu Fatma Arık, 3 yıl önce Balkan Şampiyonası sırasında kalp krizinden hayatını kaybeden babası için koşuyor.

29 Aralık 2016 Perşembe 13:10
Bu haber 298 kez okundu
Babası için kazanıyor
 Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle okul takımında başladığı koşuda, yıldızlar ve gençlerde Türkiye şampiyonluklarını rekorlar kırarak elde eden Fatma Arık (19), elde ettiği madalyaları üç yıl önce Balkan Şampiyonası'nda koştuğu sırada 54 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Faruk Arık'a adıyor.

Fatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beden eğitimi öğretmeninin sayesinde küçük yaşlarda okul takımında koşmaya başladığını, elde ettiği derecelerin ardında ENKA Spor Kulübüne geçtiğini söyledi.

Zamanla kendisini geliştirerek, yıldızlar ve gençlerde Türkiye birinciliklerini rekorlar kırarak aldığını anlatan Fatma, milli takımda da ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil ettiğini anlattı. Fatma, yıldızlarda 2013 yılında Edirne'de yapılan Balkan Şampiyonası'nda 800 metrede 2.11.10 koşarak altın madalya kazandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'nda koşmadan önce, babam memlekette kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Bana söylemediler, ben de koşuda birinci oldum. Yarışmadan sonra söylediklerinde 'Yok öyle bir şey' dedim. Mezar taşında ismini görene kadar inanamadım. Spora başlamamı en çok babam istiyordu. O yüzden spora devam ettim. Onun ve ülkem için elimden gelenin en iyisi yaptım. Bütün aldığım madalyaları babama hediye ediyorum. Bu da kalbimi rahatlatıyor. "

"Ülkem için madalya hedefliyorum"

Fatma, babasının vefatının kendisini bir dönem çok olumsuz etkilediğini ancak daha sonrasında toparlandığını anlatarak, "2014 yılında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metrede Türkiye rekorlarını kırdım. 2016'da Polonya'da yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre finalinde 4.20.32 ve 3000 metre finalinde ise 9.13 koştum. 2015 yılı Gençler Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede birinci oldum. 2016 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ise 3000 metre engellide Türkiye rekoru kırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Oyunları'na hazırlandığını dile getiren Fatma, "İnşallah önce barajı geçeceğim ardından da ülkem için madalya hedefliyorum." dedi.

"Türkiye'de bir numara"

Fatma'nın antrenörü Semra Pekyılmaz ise sporcusunun çok yetenekli olduğunu belirterek, şu anda kendi yaş kategorisinde Türkiye'de bir numara olduğunu söyledi.

Balkan Şampiyonası sırasında Fatma'nın babasının öldüğünü anlatan Pekyılmaz, "Yarışmada olduğu için hemen söylemedik. Söylediğimizde ise onda büyük bir etki yarattı." diye konuştu.


AA
Anahtar Kelimeler: Balkan ŞampiyonasıKoşuŞampiyonENKA Spor Kulübü

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 26 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi