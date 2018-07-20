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'Babam Kıbrıs’ı bayraklaştırmak için şehit oldu'

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Rumlar tarafından şehit edilen üç kader arkadaşının yakınları 44 yıl sonra aynı yerde buluştu.

'Babam Kıbrıs’ı bayraklaştırmak için şehit oldu'

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Rumlar tarafından şehit edilen üç kader arkadaşının yakınları 44 yıl sonra aynı yerde buluştu.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:13
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'Babam Kıbrıs’ı bayraklaştırmak için şehit oldu'

Kıbrıs Barış Harekatında Rumlarla girdiği mücadelede şehit edilen üç arkadaşın yakınları 44 yıl sonra ilk kez bir araya geldi.

Girne Doğruyol bölgesinde Atak Tepe mevkisinde katledilen şehit Astsubay Bayram Gümüş, şehit Çavuş Zeki Alpsoley ve şehit Ülkü Akbulut’un yakınları aynı yerde buluşarak duygu dolu anlar yaşadı.

AA muhabirine duygularını anlatan şehit Astsubay Bayram Gümüş’ün oğlu Ali Gümüş, babasının silah arkadaşlarının yakınları ile görüşme arzusunun bugüne nasip olduğunu söyleyerek, babasının şehit olduğu yere 44 yıl sonra gelerek bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Babam kahramanca savaştı, hunharca katledildi"

Babasının Kıbrıs’ta kahramanca savaştığını ve Rumlar tarafından hunharca katledildiğini dile getiren Gümüş, “Savaşın da bir namusu vardır. Burada savaş suçu işlendi. Babama ve kahraman iki askere yapılan işkencelerin hesabını soramıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gümüş, babasının şehit edildiğinde 15 günlük olduğunu belirterek, 44 senedir babasına, baba kelimesine hasret kaldığını anlattı.

“Babam Kıbrıs’ı bayraklaştırmak için şehit oldu.” diyen Gümüş, babasının kanının son damlasına kadar savaştığını kaydetti.

Eşinin şehit edildiği yere gelmenin kendisi için zor olduğunu belirten Muteber Gümüş de 44 yıldır iki çocuğuyla çok acılar çektiğini söyledi.

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Astsubay Bayram Gümüş’e alay komutanları tarafından bölgeye bir telsiz istasyonu kurulması talimatının verildiğini hatırlattı. 20 Temmuz 1974 akşamı Rum komanda taburlarının bölgeye sızma harekatı gerçekleştirdiğini ifade eden Hasan Taş, burada 3 muharebe askerinin ateş altında kaldığını anlattı.

Çatışmada Alpsoley ve Akbulut’un Rumlar tarafından şehit edildiğini söyleyen Taş, "Şehit Astsubay Bayram Gümüş Rumlara esir düştü. Rumlar daha sonra sarp kayalardan aşağı atarak Gümüş'ü şehit etti." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak isteyen Yunan askeri cuntasına karşı Zürih ve Londra antlaşmalarına dayanarak garantör devlet sıfatıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmıştı. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun çağrısı üzerine 22 Temmuz saat 17.00'de harekata son vermiş, ABD ve İngiltere aracılığıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Harekatta 3 gün içinde 57 şehit verilmiş, 184 asker yaralanmıştı. Yunanistan'da kurulan sivil yönetimin ardından 25 Temmuz 1974'te Kıbrıs barış görüşmeleri Cenevre'de başlamıştı.

Rumların ateşkesi ihlal etmesi üzerine 14 Ağustos'ta ikinci harekat başlamış ve Türk askerleri Lefkoşa'ya girmişti. Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından barış ve refaha kavuşan adada 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş, devlet başkanlığına Rauf Denktaş getirilmişti. 15 Kasım 1983'te Mecliste alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekatı
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