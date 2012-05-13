Azra bebeğin annesini

Van depreminin simgesi Azra bebeğin annesi Semiha Karaduman'ı ''Yılın Annesi'' seçen Türk Kızılayı Erciş Şubesi yetkilileri, Anneler Günü dolayısıyla aileyi evinde ziyaret ederek, Karaduman ile kayınvalidesine çiçek ve hediye verdi.



Türk Kızılayı Erciş Şube Başkanı Aydın Bayraktar, Azra bebeğin Kışla Konteyner Kenti'ndeki prefabrik evde kalan annesi Semiha Karaduman ve kayınvalidesi Gülsade Karaduman'ı ziyaret etti.

Çiçek ve çeşitli hediyeler verdiği Semiha ve Gülsade Karaduman'ın Anneler Günü'nü kutlayan Bayraktar, Azra bebeğe de hediye ve oyuncaklar verdi.

İlk kez Anneler Günü'nü kutladığını belirten Karaduman ise kayınvalidesinin, annesinin ve diğer tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.