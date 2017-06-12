Azmin zaferinin adı: Dılyar Kavak

Mardin'de doğuştan serebral palsi hastası 14 yaşındaki Dılyar Kavak, sadece sol kolu ile sağ elinin işaret parmağını kullanabilmesine rağmen binicilik, yüzme ve piyano kurslarındaki azmiyle takdir topluyor.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan, engeli nedeniyle iki yıl geç başladığı okulda kısa sürede okuma yazma öğrenen Kavak, yaşama sevinci ve azmiyle katıldığı kurslarda gösterdiği performansıyla çevresine örnek oluyor.

Okulda müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine 9 aydır piyano kursuna devam eden ve bu sürede engeline rağmen başarı kaydeden Kavak, Mardin Dinler ve Diller Korosu'nda piyano çalmak istiyor.

Yüzme sporuyla uğraşan ve iki yıldır lisanslı yüzücü olan Kavak, Türkiye Bedensel Engelli Yüzme Yarışları'nda mücadele edecek.

Kavak, "Yüzde 75 engelliyim. Sol kolum hariç vücudumun hiçbir yerini kullanamıyorum. Sol kolum, beni hayata bağlayan ve yaşamımı kolaylaştıran tek uzvum. Başarmanın ilk adımı azimdir." diyerek, "Bedenler engelli olabilir ama yeter ki gönüller engelli olmasın." şeklinde konuştu.