Azat'ın lise yolculuğu gölge öğretmene bağlı

Birkaç sesi duyabilen, nadir rastlanan "absolut kulağa" sahip, piyanoya ve klasik müziğe tutkulu 14 yaşındaki otizmli Azat Çalğın, güzel sanatlar lisesine dereceyle girdi. Azat'ın bu zorlu süreçte ilerlemesi ve müzikle yoluna devam edebilmesi için gölge öğretmene ihtiyacı var.

Otizm tanısı 9 aylıkken konulan Azat, konuşmayı bilmediği 2 yaşında şarkı söyleyebiliyordu. Bir şarkıyı çalabilmesi için notayı bir kere duyması yeterli olan Azat, piyanosunun başına geçerek kendine göre yaptığı parçaları da çalıyor.

Klasik müziğe ilgisi olan Çalğın, Chopin'in eserleriyle uykuya dalıyor.

Güzel sanatlar lisesini kazanabilmek için öğretmenlerinin desteğiyle çok çalışarak Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'ne dereceyle giren Azat'ın şimdiki hedefi ise konservatuvarda okuyabilmek.

Şimdiye kadar birebir eğitim gören Azat, lisede alacağı kaynaştırma eğitimiyle hem sosyalleşecek hem de arkadaş edinerek, grup halinde hareket etmeyi öğrenecek.

Azat'ın müzikte daha iyi seviyelere gelebilmesi için piyano eğitimine devam etmesi gerekiyor. Bu zorlu süreçte ilerlemesi ve müzikle yoluna devam edebilmesi için gölge öğretmene de ihtiyacı olan Azat, duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor.

Anne Sevinç Çalğın, yaptığı açıklamada, oğlu Azat'ın 9 aylıkken etrafa karşı ilgisiz ve duyarsız olması, tepki vermemesi gibi sebeplerle işitme problemi olduğunu düşünerek doktora götürdüklerini, işitme problemi olmadığı anlaşılması üzerine yönlendirildikleri psikiyatr tarafından ağır otizm tanısı konulduğunu anlattı.

"2 yaşında konuşmayı bilmiyorken şarkı söylüyordu"

Doktorların eğitim önerisi üzerine oğlunu rehabilitasyon merkezine götürmeye başladıklarını belirten Çalğın, "Haftada 1-2 saat rehabilitasyon eğitimine başladık. Psikolojik eğitimler aldık. Azat daha 2 yaşında konuşmayı bilmiyorken, şarkı söylüyordu. Hatta o zaman rehabilitasyon merkezinde öğretmenler mutfağa, odaya götürerek Azat'a şarkı söylettiriyordu. Aslında o dönemde Azat kendisini bize fark ettirmeye çalışıyordu ama biz anlamıyorduk." diye konuştu.

Azat'ın yerinde durmayan sürekli hareket eden bir çocuk olduğunu dile getiren Çalğın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra bir gün Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden haberimiz oldu. Bu okulda eğitim hayatına başladık. Buraya gelinceye kadar Azat hiç durmayan bir çocuktu. Zaten onu 5 saniye tutamazdınız. Kısa zamanda uyum sağladı. Müzik öğretmeni Sinan bey, Azat'ın yeteneğinin farkına vardı, himayesi altına aldı. Onunla çok ilgilendi. Sinan Bey, Azat'ın piyanoya yeteneğinin olduğunu fark etti. Daha sonra da hocalarımız kendi imkanlarıyla eve piyano temin etti. Azat bir müziği bir iki kere dinlesin, çalabiliyor. Duyduğu müzikleri çalmaya çalışıyor. Bazen yeni notlar çalmayı deniyor."

"Azat piyanonun başında başka bir adam oluyor"

Azat'ın çok özel bir yeteneği olduğunu ve bunu geliştirebilmesi için ailesi olarak destek verdiklerini dile getiren Çalğın, oğlunun Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığını söyledi.

Öğretmeninin de Azat'tan umutlu olduğunu aktaran Çalğın, "Azat gerçekten piyanonun başında başka bir adam oluyor, yani normalleşiyor. Güzel sanatlar lisesini yüksek bir dereceyle kazandı. 80 öğrenciden 14 kişi sınavı geçebildi. Azat da o 14 kişinin içinden 4. sırada. Hepimizin isteği oydu. Ekip olarak çok çalıştık. Müzik öğretmeninin desteği ve Azat'ın yeteneğiyle bugünlere geldik. Şu an onun heyecanını yaşıyoruz. Azat'ın güzel sanatlar lisesini bitirmesini, konservatuvara girmesini istiyorum. Üniversite sıralarında oğlumu görmek istiyorum. Yapabileceğine de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Azat'ın şu ana kadar öğretmeniyle birebir çalıştığını ve müzik eğitimi konusunda ilerleme kaydettiği vurgulayan Çalğın, oğlunun kalabalık sınıflarda eğitim görmeye başlayacağı için desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Anne Sevinç Çalğın, Azat'ın bu aşamaya gelmesinin çok büyük bir başarı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında en zor kısım ilk eğitime başladığı zamanlardı ama birebir eğitimle bu kolay oldu. Azat şimdi 20-30 kişilik bir sınıfta eğitim alacak. Artık birebir eğitim görmeyecek. Azat sabah 08.00'de evden çıkacak akşam 18.00'a kadar okulda olacak. Bu süreçte Azat'ın desteğe ihtiyacı var. Onunla birebir ilgilenebilecek bir gölge öğretmene ve piyano öğretmenine ihtiyacımız var. Azat orada arkadaş ve çevre edinecek. 2-3 arkadaşıyla birlikte hareket etmesini öğrenecek. Bundan sonra kaynaştırma eğitimiyle 30 kişilik sınıfta düşmeyi, kalkmayı, merhabalaşmayı, toplum içinde hareket etmeyi öğrenecek. Ona çok şey katacağını düşünüyorum."

Azat'ın kazandığı okulun oturdukları yere uzak olduğu için servis problemi yaşayacaklarını belirten Çalğın, engelli bir kızı olduğu için de Azat ile okula gidemeyeceğini söyledi.

Oğlunun lise eğitimine devam etmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Sevinç Çalğın, "Bu bizim imkanlarımızın dışına çıkıyor. Bizi aile olarak çok zor bir süreç bekliyor. Destek görmeden bu yolda ne kadar ilerleyebileceğimizi bilmiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.