27 TEMMUZ 2018 KOVA AYTUTULMASI

( Total Eclipse)

27 Temmuz 2018’de Ankara saati 23:20 itibari ile 04°44’/Kova burcunda Aslan-Kova aksında Mars’iyen bir “Tam Ay Tutulması” gerçekleşecek.

Kova burcu: özgürlükleri, devrimleri, sıra dışı olayları, farklı ve orjinal olanları anlatır. Ayrıca Kova yeni buluşların, keşiflerin burcudur. Teknoloji ile alakalıdır.

Dolayısı ile bu Ay tutulmasından sonra tüm bu konularla ilgili konularda bir açığa çıkış bekleyebiliriz. Belki de yepyeni bir buluşların adını duyabiliriz.

Ay tutulmaları; Ay ile Güneş’in karşı karşıya geldiği aynı Dolunay zamanında olduğu gibi insan üzerinde daha çok psikolojik etkilerini ortaya çıkaran kadersel olayları anlatır. Çünkü tutulmalarda Ay düğümleri bu konumlanmalara eşlik eder.

Sonuç olarak kadersel yaşayacağımız olayları anlattığından önemlidir.

Ay tutulmaları da aynı zamanda Dolunaylarda olduğu gibi; sonlanmaları, bir neticeye bağlamayı ve “gizli” olanı açığa çıkarmayı amaçlar.

Dolunaylarda Ay’ın çekim kuvveti nedeniyle Dünya üzerinde ki sularda yükselme görüldüğü gibi; insan vücudundaki vücut sıvılarımızda yükselme gözlenir. Bunların değerlerinde farklılıklar yapılan tıbbı araştırmalarda da görülmüştür. Dolayısı ile, bu günlerde, gergin ve stresli oluruz.

Bazen uykusuz geçirdiğimiz geceler ;Ay’ın bu yüksek enerjisini hissettiğimiz gecelere rastlarlar.

Sonuç olarak AYTUTULMALARI da Dolunaylar gibi benzer etkiler gösterirler.

Bu Ay tutulması Aslan- Kova askında Kova burcunda gerçekleşecek.

Kova burcunda Mars ile kavuşum yapan bir Ay tutulması, muhtemel bir elektirik aksamlı bir kazaya işaret edebilir.

Bir uçak kazasını anlatıyor olabilir.

Elektirik nedenli çıkabilecek bir yangını anlatıyor olabilir.

Her ne şekilde olayları açığa çıkaracaksa bunun kadersel şekilde gelişeceğini anlayabiliriz.

Ayrıca retro Mars söz konusu olduğu için geçnişte gerçekleşmiş ancak içyüzü bilinmeyen bir kazanın, yangın, veya teknolojik bir arızanın içyüzü bu tutulmada aydınlanacak olabilir.

Her ne şekilde yaşanacaksa sonuçta bir şeylerin gözlerimizin önüne serileceği ve artık bilinir hale geleceği bir muhakkak.

Bekleyelim bakalım, bu sefer Ay tutulması ışığını nelere projekto edecek? Neleri aydınlanmamız için gözümüzün önüne serecek?

Tutulma: Avrupa, Asya, Avusturalya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Hint okyanusu ve Antartika’dan izlenecek.

Dolayısı ile ülkemizden de gözlemlenecek olan bu tutulma, toplam 6 saat 17 dakika sürecek.

Detaylandırırsak:

Penumbral Tutulmanın başlangıcı: 20:11’de

Parçalı Ay tutulmanın başlangıcı: 21:20

Tam Ay Tutulmasının başlangıcı: 22:27

Maksimum düzeyde Tam Ay Tutulması saat 23:20’de ulaşacak.

Tam Ay Tutulmasının bitişi: 00:10

Parçalı Ay Tutulmasının bitişi: 01:16

Penumbral Ay Tutulmanın bitişi: 02:26’de

27 TEMMUZ 2018 AYTUTULMASININ TURKIYE’YE ETKİSİ

27 Temmuz 2018’de Ankara saati 23:20 itibari ile 04°44’/Kova burcunda Aslan-Kova aksında Türkiye’nin 8.evinde bir “Tam Ay Tutulması” gerçekleşecek.

Bu Ay tutulmasının konusu Türkiye için daha çok ödemeler, borçlar ile ilgili olup, bazı yeni borçların gündeme gelebileceği bir Ay tutulmasına işaret ediyor.

Bazı ödemelerin gündeme gelebileceği, bazı kaynakların harcanacağı durumlar söz konusu olabilir.

Ülke olarak ortak yapılan girişimlerde, beklenen sonuç elde edilemeyebilinir. Veya uzun süredir neticesi beklenene bir ortak girişimden dolayı, sonucun ne olacağı bu Ay tutulması ile netleşebilir. Bilinmeyen konular ve nedenler ay ışığı ile birlikte konuya projekte olup, artık bilinir hale gelebilir. Ve unutmayalım ki bu bir Ay tutulması olduğundan da kaderseldir.

Ayrıca Marsiyen bir ay tutulması olup, ancak Mars’ın retro durumda oluşundan dolayı da öfkenin, öfkeyi çıkaranın “içine” doğru çalışacak bir enerji olduğunun farkında olmakta da fayda var.

Eğer bir konuda harekete geçmek gerekiyorsa, girişimler için Mars’ın düz hareketine döneceği Ağustos sonunun beklenmesi gereklidir.

Bu süreç içinde her türlü öfke, kavga, agresyon kişinin/ülkenin (keskin sirke küpüne zarar misali) kendine zarar verecektir.

Türkiye’nin tepe noktasındaki 13° URANÜS (Nt) ve 16° NEPTÜN’ün (Tr) kavuşumda oluşuyla; ani beklenmedik kayıplara, kandırılmalara dikkat çeken bir gökyüzünü görüyoruz.

Ülkenin yönetiminde bulunan kişilerle ilgili ani sürpiz gelişebilecek beklenmedik olaylara da dikkat çekebilir gökyüzü.

Muhtemelen iktidarı ilgilendiren bir kayıptan söz edebiliriz.

Sanatçılarından bazılarının ise devlet sanatçılığına taşınması ve yüceltilmesi söz konusu olabilir.

Bazı sanatçıların, ilham kaynaklı eserleri ve bunların muhtemelen ödüllendirilmeleri. Gibi gelişmeleri de bekleyebiliriz.

Ancak bir başka açıdan baktığımızda bir de bu Ay tutulmasının birde şöyle bir hikayesi de olacak.

Kova burcunda Mars ile kavuşum yapan bir Ay tutulması, muhtemel bir elektirik aksamlı bir kazaya işaret edebilir.

Bir uçak kazasını anlatıyor olabilir.

Elektirik nedenli çıkabilecek bir yangını anlatıyor olabilir.

Her ne şekilde olayları açığa çıkaracaksa bunun kadersel şekilde gelişeceğini anlayabiliriz.

Ayrıca retro Mars söz konusu olduğu için geçnişte gerçekleşmiş ancak içyüzü bilinmeyen bir kazanın, yangın, veya teknolojik bir arızanın içyüzü bu tutulmada aydınlanacak olabilir.

Her ne şekilde yaşanacaksa sonuçta bir şeylerin gözlerimizin önüne serileceği ve artık bilinir hale geleceği bir muhakkak.

Bekleyelim bakalım, bu sefer Ay tutulması ışığını nelere projekto edecek? Neleri aydınlanmamız için gözümüzün önüne serecek?

27 TEMMUZ AY TUTULMASININ BURÇLARINIZA ETKİSİ

Koçlar ve yükselen Koçlar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “umutlarınız, gelecek projeleriniz ve sosyal çevreniz” olan alanda yaşayacaksınız.

Sosyal çevrede üye olduğunuz gruplarda, sosyal çevredeki arkadaşlarınız içinde ilişkiler konusunda bir netleşme ve gizli olan bir takım ilişkilerin açığa çıkışı ile ne yapmak istediğiniz konusunda netleşebilir ve ona göre adım atabilirsiniz.

Bu güne kadar henüz bir karara bağlamadığınız gelecek projeleriniz ile ilgili netleşirsiniz.

Sosyal çevrenizde ki arkadaşlarınız ile ilgili bilmediğiniz bazı gerçeklerle de yüzleşebilirsiniz.

Boğalar ve yükselen Boğalar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “kariyer ve toplum önünde duruşunuz” sergilediğiniz alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; kariyer alanınızda, otoriteniz ile gizli kalmış bir takım gizemli konuların açığa çıkışını yaşayabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili netleşmemiş konular bu tutulma sonrası netleşebilir ve bu sayede bir karara varabilirsiniz. Daha önceden bilmediğin bazı konular, entrikalar hakkında bilgilenirsiniz.

Kariyeriniz konusunda bu Ay Tutulması yolunuza ışık tutar.

Ayrıca toplum önündeki duruşunuz da tutulmaya bağlı olarak şekillenir ve artık görünür olur.

İkizler ve yükselen İkizler

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz;

“yüksek eğitim, yurtdışı, yabancılar ve inançlar” alanınızda yaşayacaksınız.

Yüksek eğitim alanınızda, kararsız kalmış olabilirsiniz. Tutulmanın etkisi ile fikirleriniz netleşir ve ne yönde gitmeniz gerektiğinin kararına varabilirsiniz.

Hayatınızda yurtdışı ile ilgili veya yurtdışı ile yaptığınız ticaretle ilgili bir takım açığa çıkan konular ile netleşebilirsiniz.

İlgilendiğiniz şu başlıklarla ilgili olarak;

Yüksek eğitim, akademisyenler

İlahiyat ve din adamları

Yurtdışı ile ticaret, ihracat ve lojistik

Seyahatler, deniz aşırı yerler

Yurtdışı, yabancılar

Hukuk, mahkeme ve hakimler

hayatınızda netleşmemiş olan konular, tutulmadan sonra netleşir.

Yengeçler ve yükselen Yengeçler

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “ortaklarınız, ödemeler borçlar ve eşten gelen gelirler” alanınızda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile ortaklarınız, kredileriniz ve ödemeleriniz ile ilgili bilmediğiniz bir borç tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Netleşmemiş bir miras olayınız bu tutulmanın etkisi ile açığa çıkabilir.

Başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirlerinizde gelir- gider dengesi konuları gündem oluşturacak. Bozulan ödeme dengesini tekrar düzene koymak üzere bazı girişimleriniz olacaktır.

Krediler

Miras

Borçlar

Ortak gelirler

Ödemeler ve gelir-gider dengesi

Daha önceden bu konularda bir netlik olmadığından, ne yapacağınızı bilemez ve tutulmanın olayların üzerine tutacağı ışık ile tutulma sonrası bir karara varabilirsiniz.

Aslanlar ve yükselen Aslanlar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “eş, partner ve açık düşmanlar” alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile eşiniz ile aranızda netleşmemiş bazı olaylar, bu tutulma sonucu açığa çıkan konularla bir karara varabilirsiniz.

Açık düşmanlarınızın kimler olduğunu bu Ay tutulması size gösterir.

Çocuklarınız ile ilgili, spor veya sanatla ilgili konular keyif almanız üzerine yaşantınıza girebilir. Hobileriniz ve keyif almak üzere yaptığınız işler en çok gündeminizi oluşturur.

Veya bir aşk ilişkisi bugünlerde yaşantınızda gündem oluşturabilir.

Evliliğiniz ve partnerinizle ilgili konular bu ay en çok gündeminizi oluşturur.

Evliliğiniz,

Partneriniz

Ortaklarınız

Açık düşmanlarınız

İle ilgili bilmediğiniz bir çok konu artık bilinir olur ve gözler önüne serilir.

Başaklar ve yükselen Başaklar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “sağlık, günlük iş hayatınız, iş arkadaşlarınız” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; daha önceden bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınızı bu tutulma sonrası açığa çıkarabilir. Bu nedenle sağlığınızı ilgilendirecek bir takım kararlar alabilirsiniz.

Sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuların öne çıkacağı birkaç aylık bir süreç olacaktır.

Devlet dairesi ve memurlar ile ilgili sürüncemeden olan işlerinizde; bürokrasi ile ilgili bir işiniz gitmiyor ve takılıyor ise, bunun neden olduğunu bu tutulmadan sonra bilirsiniz. Olaylar netleşir.

Teraziler ve yükselen Teraziler

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “aşklar, çocuklar, spor ve hobiler” alanında yaşayabilirler.

Dolayısı ile; çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz bazı konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Aşklarınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizi değerlendirmek için yeni adımlar atabilirsiniz.

Çocuklarınız ile ilgili, spor veya sanatla ilgili konular keyif almanız üzerine yaşantınıza girebilir. Hobileriniz ve keyif almak üzere yaptığınız işler en çok gündeminizi oluşturur.

Veya bir aşk ilişkisi bugünlerde yaşantınızda gündem oluşturabilir. Aşkınızla ilgili tutulma sonrası netleşir, bazı gizli olan konuları da öğrenerek bir karara varabilirsiniz.

Akrepler ve yükselen Akrepler

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “aile, ev, ebeveynleriniz ve atalarınız” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; eviniz ile ilgili tutulma öncesi netleşmemiş düşünceleriniz, tutulma sonrası bir karara varmanıza yardımcı olacak. Bilmediğiniz bazı konular açığa çıkış ile netlik kazanmanıza neden olabilir.

Evinizin görüntüsü ile ilgili bir dekorasyona da karar verebilirsiniz.

Anne ve babanızla ilgili bilmediğiniz veya sizin için net olmayan bazı konular tutulma sonrası netlik kazanabilir.

Her şekilde tutulmadan sonra, sağlam şekilde ayaklarınızın yere basmanızı sağlayacak kararlar alacaksınız.

Ev, yaşadığınız yer, mekan ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündem oluşturacağı dönemdir.

“İşi mi eve taşımalı, yoksa evi mi işe?”; bunun hakkındaki düşünceler ve konular bu Ay tutulması ile netlik kazanır ve bir karara varırsınız.

Yaylar ve yükselen Yaylar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “kardeş, kuzen gibi yakın akrabalarınız, yakın çevreniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; fikirlerinizle ve sözlerinize kendinizi ortaya koyduğunuz yakın çevrenizde dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir Ay Tutulması yaşayacaksınız. Bir takım fikir ve düşüncelerinizi kendinizi ortaya koyarak ifade ediyor ve açıklıyor olacaksınız.

Ayrıca eğitim, ticaret ve medya sektörüyle de ilgili bir Ay Tutulması olacağından bu alanlarda bir takım açığa çıkan durumlardan da söz edebiliriz.

Bu Tutulmanın etkisi ile belki bu güne kadar kararsız kaldığınız, medya, eğitim ve ticaret alanında henüz netleşmemiş fikirler bir sonuca bağlanmış olacak.

Kardeş, kuzen ve yakın akrabalarınızla ilgili gelişmelerin yaşanabileceği bir yıllık bir süreç yaşayabilirsiniz. Ayrıca ticaret, pazarlama ile ilgili çalışmalar ve eğitim konuları gündeme gelebilir.

Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz;” maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; maddi alanda netleşmemiş olan durumlar, “neyi ne şekilde yapayım ?” düşüncesi artık bu Ay tutulması ile netleşir ve açığa çıkan konular ile bir karara varmanızı kolaylaştırır nitelikte olacak.

Ay tutulması ile açığa çıkan konular sizin hassas tarafınıza dokunabilir. Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz.

Maddiyat, varlıklarımız

Manevi değerleriniz

Öz değeriniz ve farkındalık

hakkında bir uyanış yaşayabilirsiniz.

Kovalar ve yükselen Kovalar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “imajınız” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu Ay tutulmasında karakteriniz ve kimliliğiniz ile ilgili daha çok sizi tanınır yapan olaylar söz konusu olup, toplum önünde ki kimliğinizi açığa çıkaracak olaylar yaşanabilir. Bununla birlikte sağlam, ayakları yere basan bir duruş sergileyebilirsiniz.

İmaj çalışması,

dış görünüş,

ile ilgili bir açığa çıkış sonucu ne istediğinize karar verebilirsiniz.

Takip eden 6 ay içinde her zamankinden farklı olan bir dış görünüş kazanmak adına çalışmalar yapabilirsiniz.

Marjinal bir imaj kazanacağınız bir süreç olabilir bu.

Bu tutulma partnerinizle ilgili bir skandal durumu da açığa çıkarabilir.

Balıklar ve yükselen Balıklar

27 Temmuz 2018’de Ankara saati ile 23:20’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “kişisel gelişim” alanlarında yaşayacaklar.

Dolayısı ile kendi kişisel gelişiminizde Tutulma sonrası aldığınız kararlarda bir netlik kazanacaksınız. Kişisel gelişim ile ilgili bir izolasyon süreci yaşamak isteyebilirsiniz.

Bu Ay tutulmasından sonra kendi iç dünyanızda neleri keşfettiğiniz konusunda bugüne kadar net olmayan düşüncelerin, artık netlik kazanır.

Dinlenme, kendini şarj etme ve kişisel gelişim dönemi olarak yaşayabilirsiniz bu Ay tutulmasını.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

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