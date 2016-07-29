İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine direnmek için gittiği Atatürk Havalimanı'nda silahla yaralanan 18 yaşındaki Halil İbrahim Koşdaş'ın tedavisi devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda darbe girişimini engellemek istediği sırada G3 piyade tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu karnından yaralanan Koşdaş, Bakırköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Önceki gün taburcu olduktan sonra memleketi Kocaeli'ye dönen Koşdaş, yeniden sancılarının artması üzerine kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"Reis'in konuşmasını duyar duymaz otostop çeke çeke koştum." diyen Koşdaş, şunları söyledi:

"Yolları da bilmiyorum daha bir haftalık işçiydim İstanbul'da. Otostop çeke çeke havalimanına gittim. Hızlı koştuğumuz için iki asker kamyonu fark ettik pistin en sonunda. 10-15 kişi koşarken en önde biz vardık. Taş atacaktık onlara gitmeleri için. Bir askerin gözümün içine baktığını gördüm. Yanlarına yaklaştığımız zaman zaten bize ateş ettiler. Galiba yanımdakiler de öldü. O an bilincim kapanmadı, Kelime-i Şehadet getirdim ölürüm diye ama Allah canımı almadı. Çocukluğumdan beri Cumhurbaşkanımızın hayranıyım, çevremdeki herkes bunu biliyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah bizden alsın ona versin. Aynı olay olsun, yine koşa koşa giderim. Bu saatten sonra hiç yıkamazlar, 3-5 çapulcuyla yıkılacak değiliz biz. Bizi dünya yıkamadı kalkıp bu 3-5 tane vatan haini bizi yıkacak değil."

"Bir daha olsa bir daha feda olsun"

Baba Nevzat Koşdaş ise o gün Florya'da TÜRGEV'in şantiyesinde seramik işlerini yaptıklarını kaydetti. Koşdaş, şöyle devam etti:

"Oğlum yoğun bakımdan çıkar çıkmaz ilk sözü 'Baba vatanımıza bir şey oldu mu?' diye sordu. Bir daha olsa bir daha feda olsun. Onun gibi aslanlardan Allah razı olsun. Çok şükür vatanımız, bayrağımız yerinde. Reisimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün dualarımız vatanımız için, bayrağımız için, reisimiz için. Bu olaya tiyatro diyenlerin aynaya bakıp utanmaları lazım kendilerinden. Bu vatanda yaşamamaları lazım, hak etmiyorlar. Bunu diyenin darbeciden hiçbir farkı yok. Allah'ın izniyle kimse bir şey yapamayacak, emellerine ulaşamayacaklar."