Aynayı dışarıya tutmalıyız

İSTANBUL

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gaziosmanpaşa'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Zekeriya Yurdakul için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Şahin, Türkiye'nin yeni yüzyıla büyüyen bir Türkiye, normalleşen bir ülke olarak adımını attığını anlatarak, ''Hala bu ülkede birilerinin eline silah alıp kurşun sıkmaya devam ediyor olmasını, iyi analiz etmek mecburiyetimiz var'' diye konuştu.

Bu olayların basit şekilde haber yapılarak veya üzerinde yorumlar yapılarak geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Şahin, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir çavuş ve bir binbaşının mayınlara basarak hayatını kaybetmesinin küçücük bir haberle savuşturulamayacağını belirtti.

Bu olayın mantar toplamaya giden bir garip çobanın başına gelen hadise gibi geçiştirilemeyeceğine dikkati çeken Şahin, mayının nereden, ne zaman geldiğini, kimlerin oralara kadar götürdüğünün sorgulanması, nereden geldiğinin araştırılması gerektiğini bildirdi.

Şahin, şöyle devam etti:

''Aynaları birbirimize tutma yerine, şu aynayı bir de dışarıya tutmak durumundayız. Bu ülke, bizim için öyle sıradan elde bulunan bir ülke değildir. Bu ülkede gözü olanlar var, bu ülkede bizi kıskananlar var. Birilerinin oyununa gelmemenin artık anlaşılması gerektiğini anlamamız gerekir. Birileri anlasa da anlamasa da, birileri başkaları adına yazsa da, çizse de, konuşsa da bu ülkede 75 milyon büyük milletimiz, neyin ne olduğunu gayet iyi bilmekte ve milletimiz, gündemi bu olaylarla doğru bir şekilde kendisi korumaktadır.''