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Ayı yavrusu 'Bivan'a annesi gibi bakıyor

Van'da üniversite öğrencisi Tülay Erdönmez, vatandaşlarca Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunduktan sonra kente getirilen ve koruma altına alınan 2 aylık ayıya bakıyor.

Ayı yavrusu 'Bivan'a annesi gibi bakıyor

Van'da üniversite öğrencisi Tülay Erdönmez, vatandaşlarca Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunduktan sonra kente getirilen ve koruma altına alınan 2 aylık ayıya bakıyor.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:29
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Ayı yavrusu 'Bivan'a annesi gibi bakıyor

Van'da, üniversite öğrencisi Tülay Erdönmez, vatandaşlarca Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunduktan sonra kente getirilen ve "Bivan" adı verilen yavru ayıya adeta anne şefkatiyle yaklaşarak bakıyor.

Tatvan'da bir hafta önce ormandan yerleşim alanına inerken bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen iki aylık ayı yavrusu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Merkezde tedavisi yapılan ve "Bivan" adı verilen ayı yavrusunu YYÜ Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi Tülay Erdönmez sahiplendi.

Sabah erken saatte merkeze gelen Erdönmez, yavruyu süt, bal ve özel antibiyotiklerle hazırladığı karışımla besliyor.

Ayı yavrusunun tüm bakımını üstlenen Erdönmez, bir bebek titizliğiyle beslediği yavruyu günün belirli saatlerinde güneşe çıkararak gezdiriyor.

"Uykuyu çok seviyor"

Erdönmez, yaptığı açıklamada, ayı yavrusunun annesinden uzaklaştığı için hastalandığını ve bitkin düştüğünü söyledi.

Erdönmez, "Bivan''a itinayla bakmaya çalıştığını belirterek, "Annesi kadar olmasam da ona iyi bakmaya çalışıyorum. Ayrılmak çok zor olacak çünkü ona çok alıştım. Sabah açıkmış olabileceği için çok erken saatte kalkıp hemen yanına geliyorum. Vücut ısısını sürekli kontrol ediyorum. Üşümemesi için elimden geleni yapıyorum. Kısacası annesi gibi olmaya çalışıyorum." dedi.

"İki yaşına kadar bakımını yapacağız"

Merkezin müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ise ayı yavrusunda enfeksiyon tespit ettiklerini anlattı.

Merkezde tedavi ve rehabilitasyonunu yaptıkları hayvanları daha sonra doğaya bıraktıklarını dile getiren Aslan, "Yavru ayıyı da bir hafta yoğun bakımda tuttuk. Ardından günlük bakımı için 'süt annesi' bir öğrenci atadık. Şu an çok iyi gelişiyor. Tüm bakımları eksiksiz yapılıyor. Bu hayvanları doğaya kazandırmak birinci görevimiz. Ama ayılarda rehabilitasyon uzun sürüyor. İki yaşına kadar tüm bakımını burada yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
VanAyı Yavrusu
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