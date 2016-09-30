Aydın'ın asırlık çınarı Ayşe nine

Aydın'ın Koçarlı ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Bağcılar Mahallesinde, torunu Yunus Aktaş ile yaşayan Ayşe Aktaş, ilerleyen yaşına rağmen tek başına dışarı çıkıp yürüyerek vakit geçiriyor.

2000 yılında eşi Ali Aktaş'ı kaybettikten sonra hayatı iyice zorlaşan Aktaş'ın en büyük eğlencesi ise ona mutluluk veren torunları oluyor.

5 çocuğu, 13 torunu ve 1 de torununun torunu bulunan Aktaş, yaptığı açıklamada, kimlikteki yaşının 102 olarak göründüğünü, asıl yaşının 115 olduğunu söyledi.

Gençlik dönemini fakirlikle geçirdiğini anlatan Aktaş, "Evet belki şimdi çok uzun ömürlü yaşadım ama her şey Allah'ın takdiri. Allah uzun ömür verdi, ben öyle şunu yedim bunu yedim demem, canım ne istediyse onu yedim, her şey Allah'ın takdiri. Ama süt ve yoğurdu hayatımdan hiç eksik etmedim. Sonra köy peynirinden de çok yedim. Savaş dönemini hatırlıyorum o zamanlar açlık vardı. O zamanlar ekmek yoktu yol yoktu. Savaş zamanları elde hiçbir şey yoktu. Çok çavdar yedim, arpa unu yedim. Pazarlardan çok aç dönüp eve geldik." dedi.

İki bastonuyla dolaşan dışarıda gezmeyi çok sevdiğini anlatan Aktaş, kimsenin yardımı olmadan gezmeyi daha çok sevdiğini, en yakın arkadaşının iki eline aldığı baston olduğunu sözlerine ekledi.