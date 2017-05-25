Ayçiçekleri "strese" girdi

Edirne’de bazı bölgelerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark ayçiçeklerini strese soktu.

Önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de ekili arazilerin bir bölümünde bitkilerde "stresin" yol açtığı rahatsızlık görülmeye başlandı. Tohumların topraktan çıkması sonrası bazı bölgelerde ayçiçeği yaprakları sararmaya başladı.

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan durumun havaların serin olmasından kaynaklandığını söyledi.

Ayçiçeğinde meydana gelen bu durumun geçici olduğuna vurgu yapan Ergin, şunları kaydetti:

"Gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark bazı bölgelerdeki ayçiçeklerinde strese sebep oluyor. Bu durum tüm bölgede etkili değil. Bazı çeşitlerde gözlemleniyor. Bu durumun büyük verim kayıplarına yol açacağını beklemiyoruz. Tabi bu bitkinin büyümesine engel oluyor, yapraklarında sararma yapıyor. En kısa sürede sıcaklıkların mevsim koşullarına gelmesiyle bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum."

Edirne Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Avarız köyü muhtarı Mesut Çakır ise, "Stres bitkilerin fiziksel yapılarında bir sorun yaratıyor. İlerleyen günlerde gece ve gündüz ısısının birbirine yaklaşmasıyla sorunun ortadan kalkmasını bekliyoruz." dedi.

Üretici Mustafa Yüceer de bitkilerde görülen bu rahatsızlığın hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte ortadan kalkmasını beklediklerini kaydetti.