Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerin Belediye Başkanı'nın aracına yönelik silahlı saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) içinde bulunduğu aracı kullanan İzzet Gündoğdu, saldırı anını anlattı.

Olay sırasında otomobilde kendisi dahil 5 kişinin bulunduğunu belirten Gündoğdu, silah seslerini duydukları andan itibaren Aybüke öğretmenin kendilerine sakin olmalarını telkin ettiğini dile getirdi.

Yalçın'ın aldığı iki kurşunla şehit olduğunu söyleyen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Saldırı anında arabayı ben kullanıyordum. Arabada Gizem Özge Gündoğdu, Duygu Avşar, Tuğçe Topaloğlu ve şehit Yalçın vardı. Karne sonrası eve gidiyorduk. Bir anda bu saldırının ortasında kaldık. Saldırı anında bile hepimizi sakinleştirmeye çalışıyordu ama bir anda sesi kesildi. Onu hastaneye ben götürdüm. Şehadetine inancımız sonsuz. Kolay bir şey değil, büyük bir badire yaşadık."

"Metin olmaya çalışıyoruz"

Şehit öğretmenin son fotoğrafını kendisinin çektiğini belirten Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Karne sonrası okul merdivenlerinde fotoğraflarını çektim. Aybüke, bana, 'Tabelayı niye çekmedin, tabelayı da çekseydin keşke' diye serzenişte bulundu. Söylediklerinden, okuduğu türküden, tabelanın değişeceği içine doğmuştu sanki. Aybüke çok temiz kalpli bir melekti. Kaderinde bu varmış, buraya kadarmış her şey. Bizler de şehadetiyle metin olmaya çalışıyoruz. Vatan sağolsun, başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Kozluk Çok Programlı Lisesinde geçen yılın ekim ayından bu yana görev yapan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran Cuma günü öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra öğretmen arkadaşlarıyla evine döndüğü sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde çabalara rağmen şehit olmuştu.