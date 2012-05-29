Ayasofya Müzesi önünde namazlı eylem

Ayasofya Müzesi önünde sabah namazı kılan bir grup, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması için dua etti.

İstanbul'un fethinin 559'uncu yılı dolayısıyla sabah namazını Ayasofya Müzesi önündeki meydanda kılan yaklaşık 80 kişilik grup, Ayasofya'nın camiye dönüştürülerek ibadete açılmasını istedi.

Grup adına basın açıklaması yapan Şirinevler Mahallesi Muhtarı Galip Karayiğit, ''Başbakan Erdoğan güzel işler yapıyor. Kendisinden Ayasofya Camisi'nin ibadete açmasını bekliyoruz'' dedi.

Namazın ardından dua eden kalabalık olaysız şekilde dağıldı.

