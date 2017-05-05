'Ayakta yolculuk' için güvenlik kemeri

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden Esma Nur Gökalp, Esra Taşdemir ve Necla Şimşek, şehir içi ulaşımda ayakta seyahat edenlerin, yolculuklarını rahat ve güvenli yapabilmeleri için emniyet kemeri projesini hayata geçirdi.

Öğrencilerden Gökalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tak Takıl Hayata Katıl" ismini verdikleri projenin araçlarda uzun süre ayakta seyahat etmek zorunda kalan insanların hayatlarını kolaylaştıracağını söyledi.

Çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği proje yarışmasında birinci aşamayı geçtiğini aktaran Gökalp, "Projemizin derece ve destek alması halinde ilimizde ve Türkiye çapında uygulanması için çalışmalar yapacağız." dedi.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ferruh Taşpınar da projenin Türkiye'de ve yurt dışında uygulanabilirliğinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Projenin pilot olarak uygulandığı özel halk otobüsünde güvenlik kemerini deneyen vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.