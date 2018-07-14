Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...
Turistik belde kadın astsubaya emanet
Turistik belde kadın astsubaya emanet

Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor

Avusturya'dan 3 ay önce traktörle Avrupa turu için yola çıkan 60 yaşındaki çiftçi Kurt Kluckner, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor

Avusturya'dan 3 ay önce traktörle Avrupa turu için yola çıkan 60 yaşındaki çiftçi Kurt Kluckner, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:58
0 Okunma
Avusturyalı çiftçi traktörle Avrupa turu yapıyor

Avusturyalı çiftçi Kurt Kluckner, yaklaşık 3 ay önce traktörle çıktığı Avrupa turu kapsamında Kastamonu'ya geldi.

Avusturya'da çiftçilik yapan 60 yaşındaki Kluckner, nisan ayında Avrupa turuna çıkmaya karar verdi.

Traktörünün çektiği küçük bir karavanla yola çıkan Kluckner, Almanya, Polonya, Litvanya, İzlanda, Rusya, Slovakya, Macaristan, Romanya gibi ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola veren Kluckner, yolculuğu boyunca 14 bin 500 kilometre yol katetmeyi planlıyor.

Kluckner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz sahili boyunca yoluna devam edip Gürcistan'a geçeceğini, oradan gemi ile Bulgaristan'ın Varna şehrine gidip ülkesi Avusturya'ya döneceğini anlattı.

Şimdiye kadar 8 bin 200 kilometre yol katettiğini dile getiren Kluckner, Türk yemeklerinin çok güzel ve lezzetli olduğunu söyledi.

Kluckner, ilçede bir süre dinlendikten sonra turuna devam etmek üzere yola çıktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avusturya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor'
'Her sela okuduğumda 15 Temmuz aklıma geliyor'
'Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık'
'Cumhurbaşkanı'nı Menderes'in yalnızlığına bırakmamak için sokağa çıktık'
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
'Kardeşimin tabutuna bir kez dokunabildim'
Ebabil yavrusunu sütle besliyor
Ebabil yavrusunu sütle besliyor
Hem masa tenisi oynuyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar
Hem masa tenisi oynuyorlar hem de Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar
Umrede dilediği şehitliğe kavuştu
Umrede dilediği şehitliğe kavuştu
Diyarbakırlı çocukların su keyfi
Diyarbakırlı çocukların su keyfi
GÜNEŞ TUTULMASI
GÜNEŞ TUTULMASI
Denizi olmayan kentin gönüllü "balık adamları"
Denizi olmayan kentin gönüllü "balık adamları"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ