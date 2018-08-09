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Avrupalı Türkler baba ocağından ayrılmanın hüznünü yaşıyor

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Avrupalı Türkler baba ocağından ayrılmanın hüznünü yaşıyor

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
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Avrupalı Türkler baba ocağından ayrılmanın hüznünü yaşıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları baba ocağını ziyaret edip tatillerini yaptıktan sonra yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor.

Kapıkule'de gurbetçi araçlarının geçişi nedeniyle zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Yoğunluğu önlemek için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve emniyet ekipleri çeşitli önlemler alıyor.

"Sevdiklerimizi arkamızda bırakıyoruz"

Belçikaya'da giden Cihan Kızılöz, yaptığı açıklamada, tatilinin iyi geçtiğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve her yıl tatilini memleketinde geçirdiğini belirten Kızılöz, "Antalya, Konya ve İstanbul'u gezdik, güzeldi. Şimdi dönüş yolu, ayın sonunda işe başlayacağız. Araçlarımızla geliyoruz, zor oluyor ama değiyor buraya gelince yol yorgunluğumuz bitiyor. Gelirken koşa koşa geliyoruz ama dönüşte sevdiklerimizi arkamızda bıraktığımız için biraz zor geliyor." dedi.

Almanya'ya giden Metehan Bozkurt, tatil yapmak ve yakınlarını görmek için her yıl memleketine geldiğini belirterek, "Bu yıl bizim için hüzünlü oldu. Babam vefat etti, mezarına gidip dua ettik, mezarını yaptırdık, şimdi de dönüyoruz. Buradan ayrılırken hissettiklerimizi yurt dışında yaşayanlar bilir. Türk bayrağını arkamızda bırakarak gitmek hüzün veriyor. Anavatanı terk ettiğine üzülüyorsun ama kendi dört duvarına da döndüğüne seviniyorsun. Sonuçta orada da bir düzenimiz var." diye konuştu.

"Ayaklarımız geri geri gidiyor"

Hollanda'ya dönen Zöhre Genç, eşi ve çocuklarıyla güzel bir tatil geçirdiğini belirterek, "Her şey yolundaydı. Hem eğlendik hem de yakınlarımızı ziyaret ederek tatilimizi geçirdik. Her yıl geliyoruz ama yollar bizi mahvediyor. Dönüş yolundayız hüzünlüyüz, akrabaları geride bırakıyoruz. Bu yıl doğuyu gezdik, memleketimizin her yeri çok güzel." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya dönen Mehmet Özdoğan, dönüş yolunun hüzünlü olduğunu ifade etti. Yakınlarını memlekette bırakarak gurbete gittiklerini anlatan Özdoğan, "Ayaklarımız geri geri gidiyor ama işimiz orada. Fırsatını bulsak şartlar uyarsa geri dönmeyi düşünürüz. Bir de sınır kapılarından giriş ve çıkışta kuyruk ve beklemek olmasa her şey çok güzel olacak." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KapıkuleAvrupalı Türkler
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