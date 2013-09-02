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Avrupalı erkeklerin boyları uzamış

Avrupalı erkeklerin boyu, 100 yılda 11 santimetre uzamış

Avrupalı erkeklerin boyları uzamış

Avrupalı erkeklerin boyu, 100 yılda 11 santimetre uzamış

02 Eylül 2013 Pazartesi 10:08
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Avrupalı erkeklerin boyları uzamış

En hızlı artışın, sanılanın aksine savaş ve ekonomik buhran dönemlerinde kaydedildiği belirlendi
Avrupalı erkeklerin boyunun, 100 yılda 11 santimetre uzadığı tespit edildi.
"Oxford Economic Papers" dergisinde yayımlanan araştırma, 1870'lerin başlarından 1980'lere kadar Avrupa'daki erkek nüfusunun boyunda ortalama 11 santimetrelik artış kaydedildiğini ortaya çıkardı.
Araştırmayı yöneten Essex Üniversitesi'nden Prof. Timothy Hatton, 15 Avrupa ülkesinde 20'li yaşlardaki yüz binlerce erkeğin fiziksel özelliklerini değerlendirdiklerini ve erkek nüfusunun boyunun 1870'ler ve 1980'ler arasında ortalama 167 santimetreden 178 santimetreye çıktığını gördüklerini söyledi.
Ülkelere göre farklılıklara değinen Prof. Hatton, İspanyol erkekleri 100 yılda 12 santimetre uzayarak 163 santimetreden 175 santimetreye çıkarken, boy artışının İsveç'te ortalama 10 santimetrelik artışla 170 santimetreden 180 santimetreye ulaştığını belirtti.
19. yüzyıl için askerlik kayıtlardan, daha sonraki yıllar için ise yaş-boy araştırmalarından yararlandıklarını belirten Prof. Hatton, aynı çalışmayı kadınlar için yapmanın son derece güç olduğuna dikkati çekti.
Sanılanın aksine boy artışının İkinci Dünya Savaşı ve ekonomik buhran dönemlerinde hız kazandığına işaret eden Prof. Hatton, "Bu son derece çarpıcı bir bulgu. Savaş ve ekonomik kriz dönemlerinde yoksulluk, kıtlık ve güç koşullar nedeniyle büyümenin yavaşladığı varsayılıyor. Oysa bu dönemler, modern tıp ve ulusal sağlık hizmetlerinde büyük gelişmelere sahne oldu. Söz konusu dönemlerde doğurganlık oranlarının azalması ve ailelerin küçülmesinin, hem bebek ölüm oranlarının düşmesine hem de erkek nüfusunun boyunun uzamasına yol açtığını düşünüyoruz" dedi.
Yaşamın ilk 2 yılının büyümede çok büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Hatton, ortalama boyun artmasının daha sağlıklı bir toplumun göstergesi olduğunu söyledi.
Boyun uzamasına etki eden diğer faktörler arasında kişi başı gelirin artması, daha temiz yaşam koşullarının yanı sıra daha iyi sağlık hizmetlerinin sağlanması ve sağlık ile beslenme konusunda insanların bilinçlenmesi de bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 10:10
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Avrupalı Erkeklerin BoylarıAb Erkekleri 178 SantimAvrupalı Erkekler 167 SantimAb Erkek Boyları
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