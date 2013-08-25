Avrupa'da en az yaşlı Türkiye'de

İSTANBUL

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerinden yapılan derlemeye göre, Avrupa'da 80 yaş ve üzeri nüfus oranı en yüksek olan ülke İtalya. Yaş ortalamasının 43,8 olduğu ülkede yaşlı nüfusun oranı yüzde 6,1 oldu.

Verilere göre İtalya'yı yaşlı nüfus fazlalığında Fransa takip ediyor. Yaş ortalamasının 40,2 olduğu ülkenin yaşlı nüfus oranı yüzde 5,5 olarak hesaplandı.

Fransa'nın ardından sırasıyla Almanya, Portekiz, İsveç ve Yunanistan geliyor. Ortalama yaşın 45 olduğu Almanya'nın yaşlı nüfus oranı yüzde 5,4. Bu rakam yaş ortalaması 42,3 olan Portekiz'de yüzde 5,3; yaş ortalamasının 40,8 olduğu İsveç'te yüzde 5,3; yaş ortalamasının 42,6 olduğu Yunanistan'da ise yüzde 5,2 olarak hesaplandı.

Avrupa'nın en genci Türkiye'de yaş ortalaması 29,7

Avrupa'da yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise Türkiye. Ortalama yaşın 29,7 olduğu Türkiye'de, 80 ve üzeri yaşa sahip nüfusun oranı yüzde 1,4 çıktı.

Türkiye'yi yaşlı nüfus oranı düşüklüğünde yüzde 1,9 ile Makedonya, yüzde 2,5 ile Karadağ, yüzde 2,9 ile de İrlanda takip ediyor. Bu ülkelerdeki ortalama yaş ise sırasıyla 36,4, 36,8 ve 35 olarak gerçekleşti. 27 Avrupa ülkesinin yaş ortalaması 41,5 olarak hesaplanırken, bu ülkelerin tamamındaki 80 ve üzeri yaşa sahip nüfusun oranı ise yüzde 4,9 oldu.

Eurostat verilerine göre ülkelerdeki yaş ortalaması ve ülkelerin 80 ve üzeri yaşa sahip nüfuslarının oranları şöyle;

Sıra Ülkeler Ortalama yaş 80 yaş ve üzeri nüfus (%)

1 İtalya 43,8 6,1

2 Fransa 40,2 5,5

3 Almanya 45 5,4

4 Portekiz 42,3 5,3

5 İsveç 40,8 5,3

6 Yunanistan 42,6 5,2

7 Belçika 41 5,2

8 İspanya 40,7 5,2

9 Avusturya 42,4 4,9

10 Finlandiya 42,2 4,9

11 Avrupa (27 ülke) 41,5 4,9

12 İsviçre 41,8 4,8

13 İngiltere 39,8 4,8

14 Litvanya 41,6 4,6

15 Letonya 41,8 4,5

16 Estonya 40 4,5

17 Norveç 38,8 4,4

18 Slovenya 42 4,3

19 Macaristan 40,3 4,2

20 Bulgaristan 42,7 4,1

21 Hollanda 41,3 4,1

22 Danimarka 40,8 4,1

23 Hırvatistan 41,7 3,9

24 Lüksemburg 39,1 3,9

25 Sırbistan 41,6 3,8

26 Çek Cumhuriyeti 40,1 3,8

27 Malta 40,4 3,6

28 Polonya 38,4 3,6

29 İzlanda 35,3 3,5

30 Romanya 39 3,3

31 Lihtenştayn 41,6 3,1

32 Slovakya 37,7 2,9

33 Kıbrıs 35,8 2,9

34 İrlanda 35 2,9

35 Karadağ 36,8 2,5

36 Makedonya 36,4 1,9

37 Türkiye 29,7 1,4