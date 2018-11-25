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AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YERLEŞKESİNDEN ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI!  

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesinde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" muhteşem bir organizasyonla kutlandı.

AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YERLEŞKESİNDEN ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI!  

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesinde "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" muhteşem bir organizasyonla kutlandı.

25 Kasım 2018 Pazar 21:05
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AVRASYA HASTANESİ ZEYTİNBURNU YERLEŞKESİNDEN ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI!  

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu ve Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Cerrahi Operatör Doktoru Hüseyin Urlu’nun üstlendiği etkinliğin açılış konuşmalarında, Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Uluslararası Lions Dernekleri geçmiş dönem federasyon başkanı Tuğba Tengiz Yılmaz, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Başkanı Zuhal Ramazanoğulları yer alarak günün anlam ve önemine değindikleri konuşmalarını yaptı.

Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu’nun anlatımlarının ardından kürsüde Uzman Gelişim Psikolog Sinem Özen Canbolat ve Eğitim Koçu İnci Karahan yer aldı. Çocuklar Arda Çekçen, Gülseren Kocabaş, Ali Yağız Sezgin şiirleriyle vurguladıkları duygularıyla etkinliğe renk kattı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu'na Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Cerrahi Operatör Doktoru Hüseyin Urlu tarafından, Uzm. Gelişim Psikolog Sinem Özen Canbolat'a, Halk Sağlığı Daire Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu tarafından, Eğitim Koçu İnci Karahan'a Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Ayyıldız tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

10 Maddede Çocuk Hakları

* Sağlık hizmetlerinden yararlanma.

* 18 yaşına gelmeden çocukların çalıştırılmaması.

* Oyun oynamak, eğlenmek, dinlenmek.

* Temiz bir çevre içerisinde yaşamak. 

* Giyinme, beslenme, barınma hakkı.

* Yaşama hakkı.

* Dinleri, dilleri vb. gibi şeylerden dolayı ayrım yapılamaz.

* Din seçme hakkı kendini bilgi olarak düşünme olarak geliştirme hakkı.

* Bir vatandaşlığa ve isime sahip olma hakkı.

* Eğitim hakkı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya HastanesiZeytinburnuçocuk Haklarıönce VatanSumru Aydın
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