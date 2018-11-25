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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa'da Dünya Prematüre Günü Etkinliği Yapıldı

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa yerleşkesinde Dünya Prematüre Günü'ne dikkat çekmek için hayata erken başlayıp azimle mücadele eden minik kahramanlar  ebeveynleriyle birlikte keyifli bir etkinlikle kutlandı.

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa'da Dünya Prematüre Günü Etkinliği Yapıldı

Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa yerleşkesinde Dünya Prematüre Günü'ne dikkat çekmek için hayata erken başlayıp azimle mücadele eden minik kahramanlar  ebeveynleriyle birlikte keyifli bir etkinlikle kutlandı.

25 Kasım 2018 Pazar 21:13
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Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa'da Dünya Prematüre Günü Etkinliği Yapıldı

SUMRU AYDIN

İSTANBUL

17 Kasım Dünya Prematüre Günü Farkındalık Haftası kapsamında, Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa bu yıl 2.sini düzenlediği etkinliğinde prematüre doğan bebekler ve aileleri  bir araya getirdi.

Etkinlik Türkiye'nin ilk Neonatologlarından Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu da söz alarak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Hakan Gedik ise yaşamın en hassas ve kritik dönemi olan yeni doğan dönemine dikkati çekerek prematüre bebeklerin poliklinik takibine yönelik önemli bilgiler aktardı.
Etkinlikte prematüre doğan bebekleri konu alan "Erken Hayatlar" isimli kısa film büyük ilgi gördü.

      

Etkinlik sonunda prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinde her an yanlarında olup anne şefkati ile onlara bakan Yeni doğan Yoğun Bakım Hemşireleri, izleyenlerden büyük alkış aldı. 

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Avrasya HastanesiGaziosmanpaşaDünya PrematüreEtkinlikSumru Aydınönce Vatan
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