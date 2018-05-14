Avrasya Hastanesi 20.yılını 4. Çocuk Şenliği ile kutladı!

SUMRU AYDIN

Sağlık sektörünün önemli aktörlerinden olan Avrasya Hastanesi, 20. Yılını 12 Mayıs günü düzenlediği 4. Çocuk Şenliği ile kutladı. “Sağlıklı yarınlarımız çocuklarımız” felsefesiyle başlayan şenlikte çocuklar, birçok farklı etkinlik ile keyifli bir hafta sonu geçirirken, çeşitli yarışmalarla kıyasıya yarıştılar. Çocuklarla ilgili çalışmalara hayat veren kurumların temsilcileri ve sanatçıların yer aldığı etkinlikte, ‘Çocuklarımızın Starlarını Seçiyoruz’ anket sonuçlarına göre çocuk starları ödülleri verildi. Mehter takımı ve halk oyunları ekibiyle renklenen şenlik, 30 adet bisiklet çekilişiyle son buldu.

“Önceliğimiz, geleceğimizin sahibi çocuklarımızdır”

Avrasya Hastanesi’nde doğan çocuklarla buluştukları bir şenliğe imza atmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Hüseyin Urlu; “20 yıllık süreçte yaklaşık 35 bin çocuk dünyaya gözlerini Avrasya Hastanesi’nde açtı. Onlar, bizim için çok değerli. Çünkü onlar bizim elimizde doğdular, ilk nefeslerini bu hastanede aldılar ve ilk sesleri bu hastanenin koridorlarında yankılandı. Onlar bizim çok önemli. Çünkü doğduktan sonra da ailemizin bir parçası olarak bizimle beraber olmaya devam ettiler. Kimi zaman ilk adımlarına şahit olduk, kimi zamansa ilk kelimelerine. Onlar ki, yarınlarımız ve geleceğimizin umudu çocuklarımızdır. “Mutlulukları mutluluğumuz” düşüncesi ise her zaman yol haritamızın temel mottosudur. Onlarla buluştuğumuz ve eğlenceli bir gün geçirdiğimiz Çocuk Şenliği, bu düşüncenin gereği olarak ortaya çıkmıştır. Dün olduğu gibi bugün de yanımızda olan, dün bizi tercih ettikleri gibi bugün de bizimle beraber olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.





Çocukların Starları Ödül Töreni Düzenlendi!

Yarışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Urlu; “Bu ödül töreni, bizler için değerli olan sağlıklı yarınlarımız çocuklarımızın kişisel ve toplumsal gelişimlerine büyük katkılar sağlayan kişi ve kurumlardan oluşuyor. İlk olarak çocuklar için yapmış oldukları çalışmalar, eğitim alanları, oyun alanları, aktivite alanları ile onları önemseyen değer veren Zeytinburnu Belediyesi’ne teşekkür plaketi vermenin gururunu yaşıyoruz. Üstelik yakın zamanda hastanemizde doğan çocuklarımızı ve ailelerini yaptığımız ortak bie çalışma kapsamında hediye paketleriyle mutlu eden daha doğduğu an onlar için çalışmaya başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Miniatürk Şenlikten Ödülle Döndü

Yön. Kur. Başkanı ve Opr. Dr. Hüseyin Urlu “Türkiye’nin vitrinlerinden, İstanbul’daki Anadolu’daki ve yurt dışındaki binlerce tarihi eserin maket halinin en gerçekçi hali ile insanları büyülediği ve özellikle çocuklarımızın tarihi kültürüne ve merakına büyük önemler katan Miniatürk’e büyük bir teşekkür borçluyuz” sözleriyle Çocukların Starları Ödülü’nü Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan’a verdi.

Kazananlar Arasında Pera Müzesi de Vardı!

Kültür-sanat hizmetleri içinde önemli bir yere sahip olan ve özellikle birçok çocuk eğitim programıyla çocukların kişisel gelişimine destek sağlayan , birçok yaratıcı ve eğlenceli çocuk atölyeleri düzenleyen İstanbul’un önemli müzelerinden Pera Müzesi de ödül alanlar arasındaydı. Ödülünü almak üzere şölene katılan isim Pera Müzesi Eğitim Programları Yöneticisi Eda Köknar oldu.

Dernekler Ödülle Buluştu

Çocuklara hizmet vererek onların kalplerine dokunan hafızalarında kalan birçok çalışmaya imza atarak , başarılı ekipten oluşmuş İyilik Melekleri Derneği Ödül aldı. Ödülü derneğin Gençlik Kolları ve Sosyal Medya Yöneticisi Evrim Pur aldı.

İstanbul başta olmak üzere farklı illerden birçok hastanede kanser hastası çocuklar için sosyal faaliyetler yürüten ve birçok çocuğun dileğini yerine getiren “Bir dileğim var” derneği de şenlikten ödülle dönen kurumlar arasında yer aldı. Ödülü Dernek Başkanı Alper Türedi aldı.

Yazar Ayşe Yamaç Ödül Aldı!

Çocuklar için birçok eser ortaya koyan Yazar Ayşe Yamaç’a ödülünü veren Opr. Dr. Hüseyin Urlu; “Kitaplarıyla birçok çocuğa ulaşan ve çocuklarımız için şehir dışından gelerek sizlere olan sevgisini ve vermiş olduğu değeri en güzel şekilde gösteren Ayşe Yamaç’a teşekkürlerimizi iletiyorum. “Sağlıklı Yarınlarımız Çocuklarımız” için onların kişisel ve toplumsal gelişimlerine büyük katkılar göstererek çocuklar tarafından en çok beğenilen yazar Ayşe Yamaç’a ödül verdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Türkiye’nin Kadınları Törenden Ödülle Döndü

Türkiye’nin ilk neanotoglarından Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, tören kapsamında ödülünü aldı. Çok sayıda çocuk sağlığı eğitim programalrında yer alarak , anne-bebek sağlığı , aileye yönelik birçok kitap yazarak toplumun önemli isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu ödül aldığı ve çocukların yüzündeki mutluluğa ortak olduğu için çok huzurlu olduğunu ifade etti. Törende ayrıca düzenlemiş olduğu geziler, çocuk oyunları ve çocuklara moral amaçlı birçok etkinlikte yer alan sınıf öğretmeni Sibel Ayşe Yücel , şenlikte ödül alanlar isimler arasında yer aldı.

“İlk Doktorumuz Annelerimiz” temalı resim yarışması düzenlendi.

Şenlik kapsamında düzenlenen resim yarışması ile hastanede doğan çocuklar, özel bir çalışmaya imza attı. Anne-doktor ve hastane kavramları üzerinde şekillenen yarışmada dereceye giren ilk 3 kişi, altın ödüllerinin sahibi oldu. Kazananlar ödüllerini Ressam Orhan Belli’nin elinden aldı. Bu ödüllerin yanı sıra çocuklar, birçok farklı hediyeyle de buluşma şansı yakaladı.