Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken,

Ardahan

'ın

Çıldır

ilçesindeki gölde kış mevsiminde turistlere turlar düzenleyen

atlı kızakçı

lar bugünlerde ayrı bir heyecan yaşıyor.

Bu günlerde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 28 dereceye kadar düştüğü ilçede yer alan Çıldır Gölü tamamen donunca, atlı kızakçılar da turistler için düzenleyecekleri turların hazırlıklarını tamamladı.

Uzun süredir ahırlarda bulunan atlarını çıkarıp süsleyen atlı kızakçılar, Eşmepınar köyündeki boş alanda bakımını yaptıkları kızakları atları ile çekip, deneme turları yapıyor.

Kışın yörenin simgesi haline gelen atlı kızaklar, her yıl bölgeye gelen turistlerin gezintisinde "olmazsa olmaz"lar arasında bulunuyor.

"Bu sezon bizim sezonumuz olacak"

Atlı kızakçılardan Tekin Akçay, sezonun başladığını, atlı kızakçıların da Çıldır Gölü'nün donmasıyla sezon hazırlıklarını yaptığını dile getirdi.

Donan gölde tur yapabilmek için hazırlıklarını tamamlayıp turistleri beklemeye başladıklarını söyleyen Akçay, "Bu sezon bizim sezonumuz olacak. Artık Çıldır'da atlı kızak keyfi yaşanacak. Misafirlerimize muhteşem gezintiler yaptıracağız. Soğuk memlekette insanlara sıcak bir ortam yaşatacağız. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından Çıldır'a gelenleri bu yıl da bekliyoruz." dedi.

AA