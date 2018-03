Atları diri diri yakmak istediler

MERSİN - Mersin'de seyyar satıcılıkta kullanılan 3 at, üzerlerine benzin dökülerek yakılmak istendi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan atlarda yanıklar oluştu.



Şevket Sümer Mahallesi'ndeki 155 No'lu Cadde'de bulunan bir ahıra, önceki gece kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Ahırın penceresini kırarak içeriye giren zanlılar, 3 attan 2'sinin üzerine benzin dökerek yaktı. Atlar, durumu fark eden vatandaşlar tarafından yaralı halde kurtarıldı.



Aynı yerde bugün ahıra giren kişi veya kişiler, diğer atın üzerine de benzin döküp yaktı. Yanan at çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ahırdan çıkarıldı.



Vücutlarında yanıklar oluşan atlar, sahipleri tarafından tedavi altına alındı.



Olay yerine çağrılan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturma başlattı.



At sahiplerinden Hasan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşları Nezir Ekinci ve Hacı Ekinci ile halden aldıkları sebze ve meyveleri at arabasıyla satarak geçimlerini sürdürdüklerini söyledi.



Ancak 2 gündür atlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara anlam veremediklerini ifade eden Kaya, ''Hiç kimseyle bir problemimiz yoktu. Atlardan ne istediler bilmiyoruz. Bu atlar sayesinde evimize ekmek götürebiliyor, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk. Atların ağzı var, dili yok. Bizimle problemi olan insanlar, keşke gelip bize dertlerini anlatsalardı. En azından biz de hatamızı bilirdik'' dedi.



Önceki gün düzenlenen saldırıda ahırda bulunan koşu takımlarının da çalındığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:



''Veteriner çağırıp hayvanları kontrol ettirmek istiyoruz. Ama veteriner çağıracak maddi durumumuz yok. Hayvanların yaralarını sarabilmek için, atlara yanık yağı sürdük. Hayvanlarımızın iyi olup olmayacağını da, onlar ölürse ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Şu an için dua edip, bir an önce atların iyileşmesini bekliyoruz. Devletimizden de atları bu hale getirenleri bulmalarını istiyoruz.''