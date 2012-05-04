Atilla Kavdır toprağa verildi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ederken sabaha karşı hayatını kaybeden Atilla Kavdır'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Altıayak Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Bir süre evde bekletilen cenaze, daha sonra tabuta konuldu. Tabut, Varsak Merkez Camisi'ne kadarki yolun bir kısmında omuzlarda taşındı. Tabutu bir süre Kavdır'ın annesi Ayşe Kavdır ile diğer kadınlar taşıdı. Anne Kavdır, oğlunun tabutunu taşırken gazetecilere dönerek, ''Oğlumuzu biz taşıyacağız, herkes görsün onu biz uğurlayacağız'' dedi.

Bu sırada Ayşe Kavdır'ın rahatsızlanması üzerine erkekler tarafından devralınan tabut, bir süre daha omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına yerleştirildi.

Varsak Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kavdır'ın cenazesi, nakledilen kollarıyla Varsak Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

