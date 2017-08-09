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Atık şişeleri sanat eserine dönüştürüyor

Nevşehir'de müzik öğretmenliği yapan Rahşan Özel, atık şişelerin üzerine çeşitli desenler işleyerek süs eşyası haline getiriyor.

Atık şişeleri sanat eserine dönüştürüyor

Nevşehir'de müzik öğretmenliği yapan Rahşan Özel, atık şişelerin üzerine çeşitli desenler işleyerek süs eşyası haline getiriyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 10:46
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Atık şişeleri sanat eserine dönüştürüyor

Nevşehir'in Avanos ilçesinde müzik öğretmeni Rahşan Özelatık şişeler ve cam kavanozları, üzerine çeşitli desenler işleyerek süs eşyasına dönüştürüyor.

Özel, yaptığı açıklamada, yeteneğini, halk eğitim merkezindeki ahşap boyama kursuna katıldığında keşfettiğini belirtti.

Ahşap boyama yaparken sosyal medyada dekoratif şişeleri gördüğünü dile getiren Özel, "Evimde çıkan her türlü kavanozu ve elime geçen atık şişeleri boyamaya başladım." dedi.

Eşinin ve arkadaşlarının kendisini cesaretlendirdiğini anlatan Özel, şalgam, süt, meyve suyu şişesi gibi her tür şişeyi boyamaya, süslemeye başladığını, bunların çok beğenildiğini ve zamanla çalışmalarını çeşitlendirdiğini söyledi.

Atık şişelerin geri dönüşümünü sağlamanın da mutluluğunu yaşadığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Boyama tekniğini öğrendikten sonra gerisi tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bu uğraşla sürekli kendinizi keşfediyorsunuz. Öz güveniniz giderek artıyor. Yaptığım hiçbir şişe birbirine benzemiyor. Aynı deseni bir daha yapmıyorum. Aynı teknikle de olsa farklı şeyler uyguluyorum. İnsanlar, 'Bir şişe nasıl bu kadar güzel olur, şahane olmuş bunlar.' diyor."

İnsanın yaptığı işin beğenilmesinin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Özel, dekoratif amaçlı yaptığı şişelerin yanında zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve su şişeleri de tasarladığını, çalışmalarını 15-50 liradan sattığını kaydetti.

Ev kadınlarına ve gençlere de bazı tavsiyelerde bulunan Özel, "Ek gelir olabilir, en azından harçlıklarını çıkarabilirler. Kendi yaptığınız bir şeyden para kazanıyor olmak, emeğinizin karşılığını alıyor olmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Atık şişeNevşehir
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