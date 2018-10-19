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'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde "Ateş Kartalları" adıyla görev yapan helikopter ekibinin bu sezon müdahale ettiği yangınlara müdahale görüntüleri, yaptıkları işin zorluğunu ortaya koydu.

'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde "Ateş Kartalları" adıyla görev yapan helikopter ekibinin bu sezon müdahale ettiği yangınlara müdahale görüntüleri, yaptıkları işin zorluğunu ortaya koydu.

19 Ekim 2018 Cuma 15:11
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'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi

DENİZLİ

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopter ekibinin yangınlara müdahale görüntüleri, yaptıkları işin zorluklarını ortaya koydu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan ve 1 Haziran-15 Ekim tarihlerinde Denizli ve çevresindeki yangınlara müdahale eden helikopter, 14 saat 20 dakikası Denizli bölgesi olmak üzere 166 saat 23 dakika havada kaldı.

Pilotlar Yevgenii Volnov Observer ve Yılmaz Önal, uçuş mühendisi Viktor Nikityuk, teknisyen Ivan Kravchenko, Orman Bölge Müdürlüğü memuru Raşit Boztepe'den oluşan ve kendilerini "Ateş Kartalları" olarak isimlendiren ekip, değişik bölgelerde çıkan 117 orman yangınına müdahale etti.

Ukrayna'dan kiralanan yangın söndürme helikopterinde görev yapan ekip, yaz boyunca yangınla mücadele anlarını videoya kaydetti.

Yangın ihbarıyla harekete geçen ekibin uçuşa hazırlanması, havalanan helikopterin "bambi" olarak adlandırılan tank ile göletten su alması ve yangına su bırakması, görev dönüşü helikopterin bakımı görüntülere yansıdı.

Yangınlar ve zarar gören alan azaldı

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2017'de 45 yangında toplam 443,96, bu yıl ise 33 yangında 84,47 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Helikopterin yangınlara müdahalede önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Korucu, şöyle konuştu:

"Helikopterdeki 5 kişilik yangın söndürme ekibi, sezon boyunca Denizli başta olmak üzere bölgede ormanlarımızın kül olmaktan kurtarılmasında diğer ekiplerle birlikte çok önemli başarılar gösterdi. Sezonluk kiralanan ve bölge müdürlüğümüzde görev yapan yangın söndürme helikopterimiz, diğer ekiplerimizle yangınlara müdahale ederek, yangınların büyümesini önledi ve söndürülmesini sağladı. Çok şükür bu yıl bölgemizde çıkan yangınlarda yanan alanlar geçen yıla göre önemli ölçüde azaldı. Bunda ekiplerimizin erken müdahalesi ve hava şartları büyük rol oynadı. Helikopterimiz de bu yıl kazasız belasız sezonu tamamladı."

AA

Anahtar Kelimeler:
Denizli Orman Bölge MüdürlüğüAteş Kartalları
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