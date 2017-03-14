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Atatürk'ün tümenine karargah olan köy bayraklarıyla gururlanıyor

Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki tümene 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü, her hanede bulunan Türk bayraklarıyla ilgi görüyor.

Atatürk'ün tümenine karargah olan köy bayraklarıyla gururlanıyor

Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki tümene 1915 yılında ev sahipliği yapan Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü, her hanede bulunan Türk bayraklarıyla ilgi görüyor.

14 Mart 2017 Salı 15:48
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Atatürk'ün tümenine karargah olan köy bayraklarıyla gururlanıyor

Bigalı köyü muhtarı Burhan Çetin, yaptığı açıklamada, 1915 yılında Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki tümenin Çanakkale Savaşları'na katılmak üzere Bigalı'ya geldiğini anımsattı.

Atatürk'ün tümeniyle köylerinde karargah kurduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Böylece köyümüz savaşlarda önemli yerini aldı. Köyümüz 2006 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un talimatıyla ve 'Tarihe Saygı Projesi' kapsamında bir akaryakıt firması tarafından Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı koordinatörlüğünde aslına uygun olarak restore edildi. Köyümüzdeki her hanede Türk bayrakları dalgalanıyor. Bayrakların yokluğu bizi rahatsız ediyor. Düşen ya da kirlenen bayrak olduğunda hemen yerine yenisini koyuyoruz. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler köyümüze geliyor. Bayraklarımızdan dolayı ziyaretçiler köyümüzün adını 'Bayraklı köy' olarak koydu. Adımız 'bayraklı köy' oldu."

Burhan Çetin, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Bununla gurur duyuyoruz. Gençlerimiz de geçmişinden ibret alsın. Tarihte yerimizin bulunması gururlandırıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bigalı KöyüMustafa Kemal Atatürk komutasıÇanakkale Savaşları
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