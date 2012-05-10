Ataşehir'de cinayet

Atatürk Mahallesi 59 Manolya 4 Sitesi'nde görevli Abdurrahman Y. (25) ile Muhammet Çolak (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Y, mesai arkadaşı Çolak'ı karnından ve kalbinden bıçakladı.

Muhammet Çolak olay yerinde hayatını kaybederken, Abdurrahman Y. gözaltına alınarak Ataşehir Salih Sevgican Polis Merkezi'ne götürüldü.

Çolak'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abdurrahman Y. ile Muhammet Çolak arasında husumet bulunduğu ve ikilinin 4 gün önce de kavga ettikleri öğrenildi.