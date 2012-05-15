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Atama bekleyen öğretmenlerden eylem

Çeşitli illerden gelerek başkentte buluşan atama bekleyen öğretmen adayları, MEB önünde toplandı

Atama bekleyen öğretmenlerden eylem

Çeşitli illerden gelerek başkentte buluşan atama bekleyen öğretmen adayları, MEB önünde toplandı

15 Mayıs 2012 Salı 13:54
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Atama bekleyen öğretmenlerden eylem
ANKARA - Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, geçen sene 55 bin öğretmen ataması yapılacağı yönünde dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun açıklama yaptığını söyledi. Koncuk, ''Şimdi inkar ediyorlar. Ama bu söz verilmiştir. Güvenilir devlet, gençlere verdiği sözü yerine getiren, unutmayan devlettir'' ifadelerini kullandı. 

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da haziran ayında atama yapılacağı yönünde sözleri olduğunu ifade eden Koncuk, ''Biz 28 bin atama sözünün haziranda yerine getirilmesini mutlaka istiyoruz'' dedi.  
Eyleme katılanlar, Koncuk'un konuşması esnasında, ''Haziran'da 28 bin öğretmen ataması istiyoruz'' yazılı çok sayıda balon patlattı. KPSS'ye hazırlık kitaplarını ve soru bankalarını MEB önüne bırakan eylemciler, Nasrettin Hoca'yı canlandıran bir öğretmen adayıyla atama duası yaptı, atama dileklerini temsili bir dilek ağacına bağladı. 
Daha sonra Koncuk ve bir grup eylemci, bakanlık binası girişine, bunalıma girerek intihar ettiklerini öne sürdükleri öğretmen adayları anısına kırmızı karanfillerle temsili dilek ağacını bıraktı. Eylemde ''Haziranda atama istiyoruz'' yazılı büyük bir balon da uçuruldu.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 05:55
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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