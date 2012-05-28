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Atalarının izini arıyorlar

Mübadele yıllarında Türkiye'den Yunanistan'a göçen Yunanlıların torunları, ellerindeki fotoğraflarla atalarından izler bulmaya çalışıyor

Atalarının izini arıyorlar

Mübadele yıllarında Türkiye'den Yunanistan'a göçen Yunanlıların torunları, ellerindeki fotoğraflarla atalarından izler bulmaya çalışıyor

28 Mayıs 2012 Pazartesi 16:34
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Atalarının izini arıyorlar
AKSARAY - Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında yaşanan mübadelede Yunanistan'a göç edenlerin torunları, ellerindeki fotoğraflarla atalarının Türkiye'deki izlerini arıyor.

Yunanistan'dan gelerek Kapadokya'yı ziyaret eden grubun başında bulunan Kaplanidis Yusufidis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya'yı her yıl düzenli olarak ziyaret ettiklerini söyledi.
 Mübadele sırasında göç eden Yunanlıların torunlarının bu gezilerde atalarının izini bulmaya çalıştığını ifade eden Yusufidis, ''Geziye katılanlar, atalarının yaşadığı köyleri ve evleri görme şansı buluyor'' dedi. 
Yusufidis, şunları kaydetti:
''Bu yıl gelenlerin bir kısmı Güzelyurt'taki atalarının evlerini bulurken, bir kısmı ise Niğde merkeze bağlı Gölcük beldesindeki akrabalarını ve dedelerinin evlerini aradı. Gölcük'ün en yaşlısı 104 yaşındaki Ömer Top, bize mübadelede yaşananları anlattı. Gölcük'ten gidenler Selanik'e yerleşirken, Selanik Kozana'dan gelenler ise Gölcük'e yerleşmiş. Mübadele sırasında 19 Yunanlı kız, Gölcük'te kalmış, Müslüman olmuş ve evlenmişler. Çocukları olmuş. Bu 19 kızın kardeşlerinin de Yunanistan'da çocukları olmuş. Şimdi bu kardeşlerin çocukları, buradaki akrabalarını fotoğraflarla buldu. Akrabaların buluşmasında gözyaşları döküldü. Bu buluşma, devletlerin üstünde bir insanlık göstergesi. Onlar Yunanistan'da ve Türkiye'de ama birbirlerini görmek istiyorlar.''

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 08:35
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Ata
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