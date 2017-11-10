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Astroog Vedat Delek’ten yeni kitap GÖKYÜZÜ MUCİZELERİ

Astrolog Vedat Delek’in kaleme aldığı ve 2018’de önemli gökyüzü olaylarından tutun da burçları yeni yılda nelerin beklediğine dair önemli bilgilerin yer aldığı “Gökyüzü Mucizeleri” kitabı raflardaki yerini aldı.

Astroog Vedat Delek’ten yeni kitap GÖKYÜZÜ MUCİZELERİ

Astrolog Vedat Delek’in kaleme aldığı ve 2018’de önemli gökyüzü olaylarından tutun da burçları yeni yılda nelerin beklediğine dair önemli bilgilerin yer aldığı “Gökyüzü Mucizeleri” kitabı raflardaki yerini aldı.

10 Kasım 2017 Cuma 16:50
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Astroog Vedat Delek’ten yeni kitap GÖKYÜZÜ MUCİZELERİ

Astrolog Vedat Delek’in kaleme aldığı ve 2018’de önemli gökyüzü olaylarından tutun da burçları yeni yılda nelerin beklediğine dair önemli bilgilerin yer aldığı “Gökyüzü Mucizeleri” kitabı raflardaki yerini aldı.

Kitapta Vedat Delek, özellikle 2017 yılını anlatan “aşk Para Şans Seninle” adlı kitabındaki isabetli yorumlar ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 2018 yılının zorlu ve birçok sorunla karşılaşacağını belirtiyor. Kitabın içeriğinde ise 2018’de önemli gökyüzü olayları ve burçları nelerin beklediğine dair önemli bilgiler yer alıyor.

Kitapta; güneş ve ay tutulmalarının etkileri, evcil hayvanların burçlarına göre karakter analizi gibi eğlenceli bölümler yer alıyor.  Delek, 2016 yılında piyasaya çıkarttığı ve “2017 yılını” anlattığını kitabını Astrolog Vedat Delek adlı facebook sayfasından ücretsiz olarak okuycularıyla paylaşarak takipçilerine yılın son iki ayına ait bilgileri hediye ediyor.  Delek, “Hepimizin hayatta mucizelere ihtiyacı vardır. Kitabımı okuyan ve tavsiyeleri dinleyenler hayatlarında mucizeler yaratabilir. Yaşamda gezegenlerin dilini anlayıp gezegenlerin enerjisine göre hareket ettiğin anda senin için mucizeler başlamış demektir. Para, şans, aşk hayatında şimdiye kadar açılmamış kapıları ardına kadar açılmasını istiyorsanız kitabı okumalı ve içindeki tavsiyeleri denemelisiniz” diyor. 

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Vedat DelekÖnce Vatan Gazetesi
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