"Asr" suresini ezberleten kampanya

Konya'da oyuncakçı Yahya Göktaş, dükkanına gelerek Kur'an-ı Kerim'den Asr Suresinin Arapçasını ve Türkçe mealini okuyan 11 yaş altındaki çocuklara oyuncak hediye ediyor.

Göktaş'ın, iş yerine gelen küçük bir çocuğu sevindirmek için attığı adım, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile kısa sürede yayılıp "Asr Suresi Kampanyası"na dönüştü.

Kampanyanın yoğun ilgi görmesini şaşkınlıkla karşılayan Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyledi.

Tesadüfen başladıkları kampanyanın 8 gündür devam ettiğini ve her geçen gün daha fazla çocuğun dükkana geldiğini belirten Göktaş, böyle bir fikrin nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Dükkana gelen bir aile, önce çocuklarına oyuncak aldı, sonra vazgeçti. Çocuğun bu duruma çok üzüldüğünü görünce, 'Asr suresinin Arapçasını ve Türkçe mealini ezberleyip gelirsen sana istediğin oyuncağı hediye ederim' dedim. Çocuk bir gün sonra geldi ve surenin hem Arapçasını hem de mealini okuyarak istediği oyuncağı aldı. Yanındaki arkadaşı, 'ben de ezberlersem bana da oyuncak hediye eder misin' dedi. Ben de 'evet' dedim. Bizim kampanya böylelikle başlamış oldu ve devam ediyor."

Göktaş, çocukları Kur'an okumaya ve anlamaya teşvik etmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını, Türkiye'nin dört bir tarafından tebrik ve teşekkür telefonları aldıklarını anlattı.

"Çocuklar geldiği sürece kampanyamız devam edecek"

Kız çocuklarının genellikle bebek, erkek çocuklarının ise araba istediklerini aktaran Göktaş, "Oyuncak hediye ettiğimiz çocukların anne-babaları bizi arayıp, evlatlarının bu kampanya sayesinde Kur'an-ı Kerim ve mealini okumaya başladıklarını söylüyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. Çocuklar geldiği sürece bu kampanyamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çocuğu kampanyaya katılan annelerden Münire Karakuş da "Asr suresi kampanyasına çevremizdeki bütün çocuklar katılmak istiyor. Çocuklar harıl harıl sure ve Türkçe anlamını ezberleme çabasındalar. Mahalle sakinleri olarak bu kampanyayı düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.