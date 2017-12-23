ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar 2018

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “çocuklarınız ve aşk” alanınız olan beşinci evinizde gerçekleşiyor.

Yeni yıla sürpriz bir aşk ile girebilirsiniz. Ani ve beklenmedik bir aşk sizi yeni yılda bekliyor olabilir.

Çocukları olanlar için ise; çocuklardan yana beklenmedik sürprizlere hazırlıklı olun derim. Yazdan bu yana yaşanan “kuşak çatışmasını” aşıp; ani beklenmedik hoş sürprizler ile yeni yıla giriyorsunuz.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz.

Dolayısı ile ister çocuklarınızın sıra dışı hobileri olsun, ister ani başlayan bir aşk olsun, sene başından itibaren aktif olan bir enerji olacağı açık.

7 Ağustos’tan itibaren Uranüs’ün yeni retrosunda; çocuklarınızın “akıl dışı” isyanları ile yine karşılaşabilirsiniz.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “kendiniz ve imajınız” olan alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu Ay tutulmasında karakteriniz ve kimliliğiniz ile ilgili, sizi tanınır yapan olaylar söz konusu olup, toplum önünde ki imajınızı açığa çıkaracak olaylar yaşanabilir.

Bununla birlikte sağlam, ayakları yere basan bir duruş sergileyebilirsiniz.

Kalp sağlığınızla ilgili de dikkatli olmanız gerektiği anlaşılıyor. Dolayısı ile bu Ay Tutulması sonrası daha önce bilmediğiniz bazı kalp sorunlarınızla da yüzleşebilirsiniz.

Bu tutulma ayrıca çocuğunuz yüksek eğitimi ile ilgili netleşmesine ışık tutabilir. Eğitime yurt dışında devam edilebilir. Daha önceleri olgunlaşmamış konular tutulmanın etkisi ile netleşebilir.

Bu tutulma ayrıca eşinizin düşmanlarının kim olduğu ile ilgili, bir açığa çıkış durumları da yaşatabilir.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; yedinci eviniz olan “evlilik” evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bekar olanlar yeni ve marjinal bir evliliğe adım atabilirsiniz. Evli olanlar ise evliliklerine yeni bir yön vermek adına yeni bir başlangıç yapabilirler.

Evliliğiniz ve partnerinizle ilgili sıra dışı konular, bu tutulma sonrası gündeminizi oluşturabilir.

Ayrıca bu tutulma sonrası eşinizin imajı ile ilgili sıra dışı bir çalışma başlatabilirsiniz. Hem dış görünüş konusunda, hem de giyim stili olarak yeni bir çalışmayı takip eden 6 ay süresince gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca tutulma sonrasındaki aylarda, kardeşinizin yetenekleri doğrultusunda bir takım sıra dışı girişimleri olabilir.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “ev ve yaşadığınız yer”olan dördüncü evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Evinizde ve yaşadığınız yerde, evin borularında, kanalizasyon sisteminde ve bodrum katında sorunlar yaşayabilirsiniz. Siz özellikle bu süreci evinizdeki bu sorunları kökten iyileştirmek üzere enerjinizi harcamanız en doğrusu olacaktır.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz;”çocuk ve aşk” eviniz olan beşinci evinizde yaşayacaksınız.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar; çocuğunuzla veya sevgilinizle aranızda iletişime dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eski sevgililer bu süreçte karşınıza çıkabilir. Geçmişte iletişim nedeniyle oluşmuş sorunları bu retroda düzeltme şansınız var.

Çocuklarınız ile ilgili, spor veya sanatla ilgili konular bu süreçte gündem oluşturabilir. Ancak yeni bir spor veya sanat dalına başlamak için, retro sonrasını beklemeniz yerinde olur. Aksi takdirde, retro bitiminde pişmanlık duyabilirler.

(Yalnız bu durum doğum haritasında Merkür’ü doğuştan retro olanlar için geçerli değilidr.)

Eşinizin üye olduğu guruplarda iletişim sorunları yaşanabilir. Kişilerin birbirlerini yanlış anlamalarından dolayı sorunlar çıkabilir.

Bu süreçte arkadaşlarının kendileri ile değil de, daha çok onların eşleri ile aranızda yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkat.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır. Geçmişten gelen bir aşk ilişkisinin kahramanı dae bu retroda karşınıza çıkabilir.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “sağlık” evi olan altıncı evinde gerçekleşiyor.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sağlığınız için sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular, tekrar karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; “sağlığınızı geri kazanmak” adına geçmişte sorumluluğunu almadığınız, kendinizi disipline edemediğiniz ne varsa, tekrar karşınıza çıkar.

Bu sefer ciddiyet ile sağlıklı yaşam için hayatınızı şekillendirebileceğiniz bu süreci değerlendirmenizi tavsiye ederim.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşabilirsiniz.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “sağlık” eviniz olan altıncı evinizde yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek köprüleri atmanızdan dolayı kaybettiğiniz sağlığınızı, geri kazanmak adına yaşamınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “ortak kazançlarınız” olan sekizinci evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; ortaklarınız konusunda kafa bulanıklığına çekebilir. Retro sürecinde olani biteni anlayamayabilir ve resmin bütününü göremeyebilirsiniz.

Ortaklarınız için feda edilen bir maddiyattan söz edebiliriz.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; eş ve evlilik eviniz olan 7. evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Evliliğinizle ilgili önemli sayılabilecek girişimleri retro sonrasına ertelemeniz en doğru davranış şekliniz olur. Açık düşmanlarınızla ilgili herhangi bir saldırı da bu süreçte istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Önemli girişimlerinizi retro sonrasına ertelemeniz en doğru davranış şekliniz olur.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; doğum haritasında Mars’ı retro olanlar Mars retro iken (26.6.2018- 27.8.2018 arası), isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; on ikinci eviniz olan “kendi kişisel gelişim” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; kendi kişisel gelişiminle ilgili “empatik” bir çalışmayı hayatınızda başlatabilirsiniz. Tutulmadan sonraki 6 ay veya 1 yıllık olabilecek olan bu süreci, kendinizi ve iç dünyanızı yenilerken, ruhunuzu dinlendirip, kendinizi yeniden şarj edeceğiniz bir süreç olarak değerlendirebilirsiniz.

Bu sizin için bir rehabilitasyon süreci olarak ta gelişebilir.

Eşinizin sağlığı için yepyeni bir yaşam stili benimseyebilir, tutulmadan sonra bu yolda farklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Hem yaşam stili, hem de beslenme alışkanlığı olarak sıra dışı bir adım atabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ilgili, sahip oldukları yani varlıkları ile “özdeğer”lerini ölçmeniz konusunda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Yani arkadaşlarınızı sahip oldukları ile değerlendirdiğinizi fark edebilirsiniz. Dolayısı ile tutulma sonrası kendi kişisel gelişim alanınızda, “özdeğer” ile ilgili önemli bir adım atabilirsiniz. Bu farkındalık ile tutulmadan sonra, yaşama yeni bilinç ile bakabilirsiniz.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; “imaj” alanınız olan birinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar olan süreçte; dış Dünya’nızın sizi yanlış anlamaları mümkün. Kendinizi ifade edişiniz bu süreçte zorlaşabilir. İletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eğer doğum haritanızda Merkür’ünüz retro değilse; o zaman bu retro süreçte kurduğunuz iletişimlerinizde mutlaka sorunlar çıkacaktır. Bu sorunlar ister kendinizi ifade edemeyişinizden olsun, ister haberleşmenin teknoloji üzerinden doğan aksaklıkları nedeniyle olsun, retro bitimine kadar yolunda gitmeyeceği açık.

Önemli toplantılarınızı ve seminerleri retro sonrasına ertelemeniz en doğrusu olur.

Bu süreçte sizden başka, aile fertlerinizi de etkileyen olaylara şahit olabiliriz. Örneğin:

Çocuğunuzun yüksek eğitimi ile yapacağınız yazılı girişimlerinizde sorunlar ortaya çıkabilir. Gönderdiğinizin bir mailin yerine ulaşıp ulaşmadığını teyit etmekte fayda var.

Bu retro sürecinde eşinizin; yanlış anlaşılması yüzünden düşmanları çoğalabilir. Kendini ifadesinde sorunlar yaşayacağından önemli girişimlerini retro sonrasına ertelemesi önemlidir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz; “eş, partner ve açık düşmanlar” alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile eşiniz ile aranızda netleşmemiş bazı olaylar, bu tutulma sonucu açığa çıkan konularla bir karara varabilirsiniz.

Açık düşmanlarınızın kimler olduğunu bu Ay tutulması size gösterir.

Çocuklarınız ile ilgili, spor veya sanatla ilgili konular keyif almanız üzerine yaşantınıza girebilir. Hobileriniz ve keyif almak üzere yaptığınız işler en çok gündeminizi oluşturur.

Veya bir aşk ilişkisi bugünlerde yaşantınızda gündem oluşturabilir.

Evliliğiniz ve partnerinizle ilgili konular bu ay en çok gündeminizi oluşturur.

• Evliliğiniz,

• Partneriniz

• Ortaklarınız

• Açık düşmanlarınız

İle ilgili bilmediğiniz bir çok konu artık bilinir olur ve gözler önüne serilir.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “kariyer” alanınız olan onuncu evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile siz; bu retro ile sıra dışı girişimde bulunmak istediğiniz kariyerinizde, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz işleriniz, 2019 başına kadar ertelenebilir.

Muhtemelen yönetici, ceo veya grup lideri olarak yapacağınız bir kariyer Ocak 2019 kadar ertelenmiş olabilir.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; “imajınızı” anlatan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası “lider, organizatör, yöneten” bir imaj ile bazı girişimleriniz olabilir.

• Aslan burçları; yurtdışında gelişen farklı bir akımı kendilerine; “yeni bir imaj kazanmak” adına başlatabilirler. Bu bir spor, hobi, sanat gibi bir alan ile ilgili olabilir.

Sonuç olarak her ne şekilde bir ilgi alanı seçerseniz seçin, kendinize “ yeni bir imaj” kazandıracağınız ortada.

Aslanlar bu güneş tutulmasını kendilerine yeni bir kimlik kazanmak üzere değerlendirmeliler.

Ayrıca bu tutulma aslan burçları için bir “ünlenme” olarak ta çalışabilir.

Her ne şekilde bu enerji gerçekleşirse gerçekleşsin, bunun kadersel bir enerji olduğunun da farkında olmak lazımdır.

Bu nedenle akışta kalıp gelen enerjiyi olduğu gibi kabul etmek ve yaşamak evrensel planın akışında kalmak yönünden önemlidir.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “eviniz, yaşadığınız yer ve ebeveynleriniz” olan alanda yaşıyorsunuz. Ayrıca kökleriniz, atalarınız ve ana vatanınızı da anlatan bir alan.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci; ev emlak alım satımı, evde dekarasyon gibi yaşadığınız yerlerle ilgili lüks harcamalardan uzak durmalısınız.

Bu süreçte evinizde dekoru ile ilgili sorunlar olabileceği gibi, su gider ve kanalizasyon boruları da bozulabilir. Bunların tamiratı içinde retro bitimini beklemeniz daha yerinde olur.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 süreci yapmayı planladığınız eviniz ile ilgili dekorasyon işleri veya alım satım yapmak istediğiniz emlak üzerine ön bilgi toplayarak değerlendirebilirsiniz. Ancak eyleme geçmek için doğru bir zamanda değilsiniz.

Retro sonrasında eyleme geçebilirsiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz;”çocuk ve aşk” eviniz olan beşinci evinizde yaşayacaksınız.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; çocuğunuzla veya sevgilinizle aranızda iletişime dayalı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Eski sevgililer bu süreçte karşınıza çıkabilir. Geçmişte iletişim nedeniyle oluşmuş sorunları bu retroda düzeltme şansınız var.

Çocuklarınız ile ilgili, spor veya sanatla ilgili konular bu süreçte gündem oluşturabilir. Ancak yeni bir spor veya sanat dalına başlamak için, retro sonrasını beklemeniz yerinde olur. Aksi takdirde, retro bitiminde pişmanlık duyabilirler.

(Yalnız bu durum doğum haritasında Merkür’ü doğuştan retro olanlar için geçerli değilidr.)

Eşinizin üye olduğu guruplarda iletişim sorunları yaşanabilir. Kişilerin birbirlerini yanlış anlamalarından dolayı sorunlar çıkabilir.

Bu süreçte arkadaşlarının kendileri ile değil de, daha çok onların eşleri ile aranızda yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz. Dikkat.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır. Geçmişten gelen bir aşk ilişkisinin kahramanı dae bu retroda karşınıza çıkabilir.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir 2018 diliyorum.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

ozlemce@outlook.com