İZMİR - "Şanlı yuva" Kara Harp Okulu'na kabul edilen 19 ülkeden 284 öğrenci, Türk subay adaylarıyla yıl içinde aldıkları eğitimin uygulamasını, İzmir'deki Menteş Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 1834 yılından bu yana Türk ordusuna subay yetiştiren Kara Harp Okulu'nda, 3 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor.



Okulda 19 dost ve müttefik ülkeden 5'i kız 284 misafir öğrenci, Türk Harbiyelilerle akademik ve askeri olarak aynı standartlarda eğitim görüyor.



Hazırlık sınıfında bir yıl Türkçe eğitim alan yabancı öğrenciler, 1 ve 2'nci sınıfların ardından yaz aylarında, arkadaşlarıyla Menteş Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde altışar haftalık kampa giriyor.



Eğitim çerçevesinde, çamur havuzunun da bulunduğu parkurda sürünme eğitimi gören öğrenciler, ayrıca gerçek mermiler üstlerinden geçerken, düşman mevzilerine sızmayı öğreniyor.



Öğrenciler, yanlarına az miktarda ekmek ve su verilerek, "hayatı idame eğitimi" çerçevesinde helikopterlerle 24 saat kalacakları Hekim Adası'na bırakılıyor.



"Allah yardımcınız olsun"



Taarruz savunma eğitiminde ise çoklu entegre lazer nişan alma sistemi kullanılıyor.



Buna göre, komutanlarından taktikleri aldıktan sonra "Allah yardımcınız olsun" sözleriyle harekete geçen öğrencilerin bir kısmı, sistemin entegre edildiği silahlarla taarruz ederken diğer grup ise savunma yapıyor.



Sensör entegreli hücum yeleği sayesinde, muharebe sırasındaki hareketler, ölüm ve yaralanma gibi durumlar takip ediliyor.



Denizde, kuleden atlama, birlik halinde tam teçhizatla savaş yüzmesi, hava taarruzunda bot devirme eğitimleri alan öğrenciler, ayrıca göğüs göğüse muharebeyi öğreniyor.



Zorlu engel parkurunu belirlenen sürede geçmeye çalışan öğrenciler, RPG-7 roketatarın da kullanıldığı atış eğitiminden geçiyor.



"Şanlı yuva'da eğitim almaktan gurur duyuyoruz"



Yabancı öğrenciler arasında en yüksek not ortalamasına sahip Güney Koreli Kiheon Choi, kendisini "Harbiyeli Choi" olarak tanıtarak başladığı sözlerinde, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Yıl boyunca gördükleri eğitimi, kampta uygulama fırsatı bulduklarını belirten Kiheon, "Kore Savaşı'nda gösterdiği yardım ve kahramanlıktan dolayı Türkiye'yi merak ettim ve eğitim almaya geldim. Burada aldığım eğitimle ülkeme daha iyi hizmet edeceğime inanıyorum. Türkiye'de öğrendiğim savunma ve taktikleri, ülkemdeki erlere öğreteceğim" diye konuştu.



Kara Harp Okulu'nda öğrenim gören yabancı 5 kız öğrenciden biri olan Kosovalı Albana Gerguri de eğitimlerin yoğun olmasına rağmen güzel geçtiğini ifade etti.



Ailesindeki tek asker olduğuna söyleyen Gerguri, zor faaliyetleri sevdiği için asker olmayı seçtiğini kaydetti.



Somali'den İbrahim Sheikh Mohamud da Türkiye'ye gelmeden Osmanlı'yı bildiğini belirterek, "Şimdi, yeni Türkiye'yi, Türk insanlarının iyi olduğunu öğrendik. Ailem de burada olmamdan dolayı seviniyor" dedi.



Aynı ülkeden Mahfud Hajıahmed ise yıl içerisinde aldıkları eğitimleri, zorlu arazi koşullarında uyguladıklarını aktararak, "Bu, bizlerin fiziki yeterliliğini artırdığı gibi kendimize güven ve inancımızı da artırıyor" ifadesini kullandı.



Ürdün'den Omar Husban da "şanlı yuva" Kara Harp Okulu'nda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduklarını dile getirerek, "Türk kardeşlerimiz ve birçok misafir kardeşimizle yoğun eğitimden geçiyoruz. 4 yıllık eğitim sonunda kendi subay ve askerlerimizi eğiteceğiz. Şanlı yuva Harbiye'de ve Türkiye'de bulunmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.



