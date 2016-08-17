Asker olma hayali çalındı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Eşref Nadiroğlu, asker olma hayalinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sınavlardaki haksızlığı nedeniyle yarım kaldığını belirtti.

Nadiroğlu, yaptığı açıklamada, özel bir liseden mezun olduktan sonra babası gibi asker olmak istediğini, bunun için de harp okuluna başvurduğunu söyledi.

LYS puanının yeterli görülmesiyle Ankara Kara Harp Okulundaki mülakatlara çağrıldığını ifade eden Nadiroğlu, 11 Temmuz'daki ön sağlık muayenelerini sorunsuz geçtiğini ancak boy-kilo ölçümünü yapan 4. sınıf öğrencilerin bazı kişileri terlikle bazı kişileri çıplak ayakla teraziye çıkarttıklarını gördüğüne dikkati çekti.

"Sanki bir emir gelmiş de öyle davranıyorlardı." diyen Nadiroğlu, bu kişilerin boyunu, olduğundan daha kısa ölçtüklerini kaydetti.

"Çocukluğumdan beri asker olmak için uğraşıyorum"

Spor sınavlarını çok rahat geçtiğini ve mülakata kendisinden emin bir şekilde devam ettiğini dile getiren Nadiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akşam saatlerinde herhangi bir gerekçe göstermeden elendiğimi söylediler. İtiraz dilekçesi vererek bir gün sonra gerçekleştirilen mülakatlara yeniden girdim. 12 Temmuz'daki ikinci girdiğim mülakatta darbe girişimine destekten tutuklanan bir komutan da vardı. Bence haksız yere alınan öğrenciler vardı. Benim bir arkadaşım 87 kiloydu ve boy orantısı tutuyordu ama elendi. Başka bir öğrenci ise 102 kiloydu, kambur yürüyordu ve konuşması bozuk. Ama o kişi alındı. Aynı kişiye spor mülakatında da iltimas tanındığına şahit olduk. Görevli komutanların ellerinde adeta sınavdan kimlerin geçirileceğine dair bir liste varmış gibi hareket ettiklerini gördüm. Kazanmaması gereken, hakkı olmayan kişiler kazandırıldı. 4 yıl sonra bu kişiler bizim karşımıza, teğmen rütbesiyle 'askeriz' diye çıkacaklar. Ben çocukluğumdan beri asker olmak için uğraşıyorum."

Nadiroğlu, kendi aralarında "Genelkurmaya, bakanlığa dilekçe yollayalım" şeklinde konuşurlarken, birkaç gün sonra darbe girişimi olayının yaşandığını bildirerek, buradaki bazı komutanların tutuklandığını görünce her şeyin kafalarında netlik kazandığını kaydetti.

Hakkının yenildiğine emin olduğunu ifade eden Nadiroğlu, yeniden sınav hakkı tanınmasını talep etti.