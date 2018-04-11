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Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu

Çanakkale'de 72 yıl önce askerlik yaparken aynı koğuşta kalan 91 yaşındaki Ali Sert ve Tahir Tanış, Karaman'da aynı hastane odasında tedavi görüyor.

Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu

Çanakkale'de 72 yıl önce askerlik yaparken aynı koğuşta kalan 91 yaşındaki Ali Sert ve Tahir Tanış, Karaman'da aynı hastane odasında tedavi görüyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:23
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Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu

KARAMAN 

Çanakkale'de 72 yıl önce vatani görevlerini yaparken aynı koğuşta kalan 91 yaşındaki Ali Sert ve Tahir Tanış,şimdi Karaman'da aynı hastane odasında tedavi görüyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde 3 yıl askerlik yapan Sert, kanser tedavisi gördüğü Karaman Devlet Hastanesinin Palyatif Bakım Ünitesindeki odasında birlikte askerlik yaptığı koğuş arkadaşı Tanış'ı görünce çok şaşırdı.

Yıllar sonra arkadaşıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tahir Tanış ile askerliğimizi Çanakkale Gelibolu'da yaptık. Biz hiçbir zaman sevgimizi ve güler yüzümüzü birbirimizden eksik etmedik." dedi.

Ali Sert'in oğlu Bilal Sert de (63) babasının arkadaşıyla karşılaştığında çok duygulandığını belirterek, "Bir araya geldikleri için biz de çok mutluyuz. Babam bir süredir tedavi görüyor. Tesadüfen karşılaştılar. Tahir amca buraya geldiğinde birbirlerini görünce sarıldılar, askerlik anılarını anlattılar." diye konuştu.

"Askerlikten sonra bir süre görüştük, sonra birbirimizi kaybettik"

Tahir Tanış da "Bizim arkadaşlığımız 72 yıl öncesine dayanıyor. Askerliğimizi aynı yerde yaptık, aynı koğuşta kaldık. Askerlikten sonra bir süre görüştük, sonra birbirimizi kaybettik. Şimdi hastanede aynı odada kalıyoruz. Uzun yıllar sonra arkadaşımın hayatta olduğuna çok sevindim." dedi.

Tanış'ın oğlu Zekeriya Tanış da (66) tesadüfen bir araya gelen iki arkadaşın tekrar görüştükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hastanenin palyatif bakım ünitesi doktoru Ali Küçükgençay, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Bu tablo bizi de duygulandırdı. 3 yıl asker arkadaşlığı yapmış iki kişinin aynı odada tekrar yan yana yatması bizi çok etkiledi. Asker arkadaşların genel sağlık durumları şu an için gayet iyi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkaleAsker Arkadaşları72 Yıl Sonra
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