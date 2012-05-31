Aşk acısı ölüme sürükledi

Fatih Sultan Mehmet köprüsünden atlayan İtalyan Giulia Albini’nin (30) intiharındaki sır perdesini aralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis kiralık otomobilde bulunan GPS kayıtları ve Giulia Albini’nin cep telefonu kayıtlarından Türkiye’deki sevgilisine ulaştı. Polis tarafından ifadesi alınan Eczacıbaşı Vitra Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Lorenzo Micelli’nin polis tarafından ifadesi alındı. ‘Birlikte olamayacağımı söyledim’ Polisteki ifadesinde Gilulia Albini ile ilişkilerinin 3-4 sene önce karısıyla ayrı yaşadığı dönemde başladığını söyleyen Micelli, daha sonra eşiyle aralarının düzeldiğini söyledi. Antrenör Micelli polisteki ifadesinde “Zaman içinde eşimle aram düzeldi tekrar bir araya gelmiştik. Giulia İstanbul’a geldiğinde beni cepten arayarak buluşmak istedi. Bu isteğini kabul ettim. Birlikte Kemerburgaz’da bir lokantaya giderek birlikte yemek yedik. Yemek sırasında artık karıma döndüğümü onunla birlikte olamayacağımı söyledim. Beni anlaşıyla karşıladı. Dostça bir şekilde ayrıldık. Bana havalimanına gideceğini oradan da ülkesine uçağını söyledi. Ancak ertesi gün intihar ettiğini öğrendim. Çok üzgünüm.” dedi.



Son Güncelleme: 31.05.2012 02:05