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Asırlık otelin 25 yıllık misafiri

İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde sıralanan asırlık oteller, kenti ziyaret edenlerin yanı sıra çeşitli nedenlerle yalnız yaşayan kişilere de ev sahipliği yapıyor.

Asırlık otelin 25 yıllık misafiri

İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresinde sıralanan asırlık oteller, kenti ziyaret edenlerin yanı sıra çeşitli nedenlerle yalnız yaşayan kişilere de ev sahipliği yapıyor.

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:53
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Asırlık otelin 25 yıllık misafiri

İzmir'de Kemeraltı Çarşısı ve Oteller Sokağı'ndaki çok sayıda asırlık otel, kenti kısa süreli ziyaret edenlerin yanı sıra çeşitli nedenlerle yalnız yaşayan kişilere de ev sahipliği yapıyor.

Asırlık otellerde yıllardır kalanlardan biri de İhsan Adnan Ercan...

Kentin köklü otelleri arasında yer alan ve filmlere de sahne olan 112 yıllık Yeni Şükran Oteli'nde 25'inci yılını dolduran 60 yaşındaki Ercan, yıllardır aynı odada kalıyor.

Ercan, yaptığı açıklamada, otelde yaşamanın evde yaşamaktan daha huzurlu olduğunu savundu.

Eşiyle tartıştıktan sonra geldiği otelin yeni evi haline geldiğini anlatan Ercan, otele geçtikten sonra boşandığı eşi ile 3 çocuğunu yıllardır görmediğini söyledi.

Eve çıkmak için iki kez denemede bulunduğunu ancak dışarıdaki hayata uyum sağlayamadığını, oteldeki aile ortamını bulamadığını dile getiren Ercan, ilk eve çıkma denemesinde hayatına kurallar getirmeye çalışan ev sahibiyle anlaşamadığını, ikinci denemesinde de ev arkadaşının evden ayrılmasıyla yalnız kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Eve çıktığım arkadaşım kira, elektrik ve su faturalarını ödemeden ortadan kaybolunca tekrar otele döndüm ve o günden sonra Yeni Şükran Oteli'den ne olursa olsun ayrılmamaya karar verdim. 25 yıldır aynı odada kalıyorum. Artık farklı bir hayat düşünemiyorum. Bin 300 lira emekli aylığımın 900 lirasını otele ödüyorum. Otelde evdeki gibi kira, elektrik, su parası yok.

Burası çok huzurlu, insanlar huzurlu. Benim gibi uzun süredir kalan 7 kişi var. Onlarla bir aileyiz. Dışarıda boğuluyorum, karmaşa var ama burada huzur var. Hiç yalnızlık hissetmiyorum."

"En büyük korkum otelin kapanması"

Huzurevinde kalmayı hiç düşünmediğini kaydeden Ercan, otelde kalanların her sabah birlikte kahvaltı ettiğini, işi olanların iş yerlerine gittiğini, kendisinin de Kemeraltı Çarşısı'nda yürüyüşe çıktığını, kalan zamanlarda da odasında televizyon seyrettiğini anlattı.

Otelin kuralları var

1905 yılından bu yana hizmet veren otelin 1982 yılından bu yana işletmeciliğini yapan İlyas Camtaş da otelde bir aile ortamının bulunduğunu, bazı konukların bu ortam dolayısıyla otellerini tercih ettiğini kaydetti.

Aile ortamı özelliğinin tehlikeye girmemesi için bazı kurallar koyduklarını, alkollü kişileri otele almadıklarını, çiftlerden evlilik cüzdanı istediklerini anlatan Camtaş, otelde kalanların da bu ortamı koruma konusunda hassas davrandığını vurguladı

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKemeraltıKemeraltı Çarşısı
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