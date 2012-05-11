Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Asırlardır vazgeçilmeyen moda

Oğuzların 24 kolundan biri olan Çepnilerde, kadınların renkli, süslemeli el dokuması elbiseleri vazgeçilmezliğini koruyor.

Asırlardır vazgeçilmeyen moda

Oğuzların 24 kolundan biri olan Çepnilerde, kadınların renkli, süslemeli el dokuması elbiseleri vazgeçilmezliğini koruyor.

11 Mayıs 2012 Cuma 13:54
2060 Okunma
Asırlardır vazgeçilmeyen moda

TRABZON - Orta Asya'dan Anadolu'ya göç edip Trabzon'a 70 kilometre mesafedeki Şalpazarı ve yöresine yerleşen Çepni kadınlarının gerek günlük yaşantılarında, gerekse düğün, nişan, sünnet, bayram gibi törenlerde kullandığı, rengarenk bu giysiler, kültürlerini asırlardır yaşatan Çepni kadınlarının geleneklere bağlılığın da bir ifadesi olarak yorumlanıyor.
Ağasar elbisesi olarak da adlandırılan bu giysiler yörede, otçu göçü, yaylacılığın devamı olan, kemençe ya da davul zurna eşliğinde son derece canlı şenlik kültürü ve kutlamalarda Çepni kadınlarının asırlardır vazgeçemediği moda olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kaynaklara göre bu modanın geçmişi Türklerin Orta Asya'daki yaşama kültürüne kadar dayanıyor.
El yapımı bazı parçaları teknolojiyle birlikte zamanla değişime uğrasa da günümüzde bile yoğun şekilde kullanılan bu kıyafet, başörtüsü olarak kendine özgü bağlanışıyla çember, kadınsılığı vurgulayan çeşitli renklerde çiçeklere sahip fistan, bunun üzerine giyilen işlemeli yelek, etek üzerine sarılan saçaklı yün kuşak ya da kuşak üstü peştamal, renkli yün çorapların altına giyilen renkli lastik ayakkabılardan oluşuyor.
Şenliklerde, kemençe, davul, zurna eşliğinde, bu kıyafetlere bürünmüş kadınların ve kızların yöresel oyunlarını sergilemesi, görselliği de ön plana çıkarıyor.
Şalpazarı Dernekler Federasyonu tarafından 2008 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından marka tescil belgesi alınmasıyla ününü koruyan Ağasar elbiseleri, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslarla ülke genelinde, hatta yurt dışında tanıtılıyor.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 05:55
Anahtar Kelimeler:
Oğuzlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ