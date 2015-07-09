Aşırı kilosu eve mahkum etti

SAMSUN - Astım ve KOAH hastalıkları nedeniyle 12 yıl önce tedavi görmeye başlayan 52 yaşındaki Elibol, hızla kilo almaya başladı. 110'dan 270 kilogram ağırlığa ulaşan Elibol, hareket etmekte zorlandığı için iş yapamaz hale geldi.



Elibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır obezite ve diğer hastalıklarla mücadele ettiğini belirtti.



Obezite nedeniyle 2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğünü, ancak sağlığına kavuşamadığını anlatan Elibol, "Nefes darlığı, kalp rahatsızlığı ve yüksek tansiyon şikayetim var. Sürekli ilaç kullanmaktayım, çok zorlanıyorum. Yerimden kalkamıyorum. Bir kaç saniye bile ayakta kalmak benim için ciddi sorunlara neden oluyor" dedi.



Elibol, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası kendisine iş göremezlik raporu verildiğini ifade ederek, süresi dolmak üzere olan bu raporun sürekli hale gelmesi için yetkililerden destek beklediğini söyledi.



