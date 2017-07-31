Artık gökyüzünü daha rahat görüyor

Artvin'de 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yatağa bağımlı sürdüren İsminaz Yılmaz'ın, dışarıyı daha rahat görebileceği ev özlemi giderildi.

İsminaz Yılmaz (47), 1997 yılında eşi Özer Yılmaz'ın kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralandı.

Kazanın ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Yılmaz, 18 ay yoğun bakımda kaldı. Vücudunun tamamı felç olan ve solunum sorunu bulunan Yılmaz, tıbbi olarak yapılacak bir şey kalmadığı için ev tipi solunum cihazına bağlı olarak yaşamak üzere evine gönderildi.

Özer Yılmaz'ın kaloriferci olarak çalıştığı kamu kurumuna ait lojmanın bodrum katında yaşamını yatağa bağımlı sürdüren Yılmaz'a 2007 yılında devlet tarafından bakım yardımı verilerek, dışarıyı daha rahat görebilmesi için evinin pencereleri büyütüldü.

Özer Yılmaz, tüm bakımını üstlendiği karısının evin dışını görebilmesi için yattığı odaya kameralı düzenek kurdu. Ev dışındaki kameralar sayesinde dışarıyı görebilen İsminaz Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden Vali Ömer Doğanay'dan daha aydınlık, ferah ve penceresinden dışarıyı daha rahat görebileceği bir ev konusunda yardım istedi.

Bunun üzerine Vali Doğanay'ın oluruyla aileye aynı lojmanın 2. katındaki daire tahsis edildi.

"Dualarım kabul oldu"

İsminaz Yılmaz, yaptığı açıklamada, evinin bodrum katında olmasından dolayı yıllardır gökyüzüne hasret olduğunu belirterek, "Bodrum katında yaşamam sağlığımı tehdit ediyordu. Dar gelirli bir aileyiz. Yıllarca rutubetli ve havasız bir ortamda yaşamak zorunda kaldım." dedi.

Vali Doğanay'ın Ramazan Bayramı'nda sürpriz yaparak kendisini ziyaret ettiğini, kendisine ev müjdesi verdiğini anlatan Yılmaz, kendilerine, hayali olan hijyenik ve gökyüzünü görebileceği ev tahsis ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, hayaline kavuştuğunu vurgulayarak, "Artık ölsem de gam yemem. Yıllardır yatalak hastayım. Hiç bu kadar sevinmemiştim. Dualarım kabul oldu. Allah devletimizden ve Valimizden razı olsun. Devletimiz her zaman yanımızda oldu." ifadesini kullandı.