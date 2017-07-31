Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107630
ALTIN
143.773
DOLAR
3.5239
STERLİN
4.6139
EURO
4.1329
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

Artık gökyüzünü daha rahat görüyor

Artvin'de 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle elektrikli solunum cihazına bağlı olarak yaşamını yatağa bağımlı sürdüren İsminaz Yılmaz, dışarıyı rahatlıkla görebileceği ev hayaline kavuştu.

Artık gökyüzünü daha rahat görüyor

Artvin'de 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle elektrikli solunum cihazına bağlı olarak yaşamını yatağa bağımlı sürdüren İsminaz Yılmaz, dışarıyı rahatlıkla görebileceği ev hayaline kavuştu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:42
0 Okunma
Artık gökyüzünü daha rahat görüyor

Artvin'de 20 yıl önce geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yatağa bağımlı sürdüren İsminaz Yılmaz'ın, dışarıyı daha rahat görebileceği ev özlemi giderildi.

İsminaz Yılmaz (47), 1997 yılında eşi Özer Yılmaz'ın kullandığı otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada ağır yaralandı.

Kazanın ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Yılmaz, 18 ay yoğun bakımda kaldı. Vücudunun tamamı felç olan ve solunum sorunu bulunan Yılmaz, tıbbi olarak yapılacak bir şey kalmadığı için ev tipi solunum cihazına bağlı olarak yaşamak üzere evine gönderildi.

Özer Yılmaz'ın kaloriferci olarak çalıştığı kamu kurumuna ait lojmanın bodrum katında yaşamını yatağa bağımlı sürdüren Yılmaz'a 2007 yılında devlet tarafından bakım yardımı verilerek, dışarıyı daha rahat görebilmesi için evinin pencereleri büyütüldü.

Özer Yılmaz, tüm bakımını üstlendiği karısının evin dışını görebilmesi için yattığı odaya kameralı düzenek kurdu. Ev dışındaki kameralar sayesinde dışarıyı görebilen İsminaz Yılmaz, Ramazan Bayramı'nda kendisini ziyaret eden Vali Ömer Doğanay'dan daha aydınlık, ferah ve penceresinden dışarıyı daha rahat görebileceği bir ev konusunda yardım istedi.

Bunun üzerine Vali Doğanay'ın oluruyla aileye aynı lojmanın 2. katındaki daire tahsis edildi.

"Dualarım kabul oldu"

İsminaz Yılmaz, yaptığı açıklamada, evinin bodrum katında olmasından dolayı yıllardır gökyüzüne hasret olduğunu belirterek, "Bodrum katında yaşamam sağlığımı tehdit ediyordu. Dar gelirli bir aileyiz. Yıllarca rutubetli ve havasız bir ortamda yaşamak zorunda kaldım." dedi.

Vali Doğanay'ın Ramazan Bayramı'nda sürpriz yaparak kendisini ziyaret ettiğini, kendisine ev müjdesi verdiğini anlatan Yılmaz, kendilerine, hayali olan hijyenik ve gökyüzünü görebileceği ev tahsis ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, hayaline kavuştuğunu vurgulayarak, "Artık ölsem de gam yemem. Yıllardır yatalak hastayım. Hiç bu kadar sevinmemiştim. Dualarım kabul oldu. Allah devletimizden ve Valimizden razı olsun. Devletimiz her zaman yanımızda oldu." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinSolunum Cihazına Bağlı Olarak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki nüfus cüzdanından birinin iptal edilmesini istiyor
İki nüfus cüzdanından birinin iptal edilmesini istiyor
Dünyanın dört bir yanından avladığı hayvanları müzede sergiliyor
Dünyanın dört bir yanından avladığı hayvanları müzede sergiliyor
Kazada yaralanan çiftin nikahı hastanede kıyıldı
Kazada yaralanan çiftin nikahı hastanede kıyıldı
Antalya Festival Çarşısı'nda yangın
Antalya Festival Çarşısı'nda yangın
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem
TOKİ Tarımköy projeleriyle köylülere destek oluyor
TOKİ Tarımköy projeleriyle köylülere destek oluyor
RTÜK sınavla 60 uzman yardımcısı alacak
RTÜK sınavla 60 uzman yardımcısı alacak
RTÜK sınavla 60 uzman yardımcısı alacak
RTÜK sınavla 60 uzman yardımcısı alacak
Yetiştirme yurdunda tanışıp evlendiler
Yetiştirme yurdunda tanışıp evlendiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ