Arnavutköy'de cinayet

İSTANBUL

Arnavutköy'de polise teslim olan bir kişi, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdüğünü iddia etti.

Alınan bilgiye göre, bıçakla hafif yaralanmış halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen Mehdin E. tedavi olduktan sonra hastanede görevli polise giderek, evde bulunan eşi Nurşen E. ile kızı Ecrin E'yi boğarak öldürdüğünü, kendisini bıçakla yaraladığını iddia etti.

İhbar üzerine Mehdin E'nin evine giden polis ve sağlık ekipleri, Nurşen E. ile Ecrin E'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Gözaltında tutulan Mehdin E'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi.