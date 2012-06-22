Arılar tüm mahalleyi sardı

Merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi Kartal Sokak'taki üç katlı binada oturan Şükrü Yıldız, Uludağ yolunda bulunan evine götürmek için aldığı bir kovan arıyı çatı katına bıraktı.



Kovandan kaçarak çevreye yayılan arılar, bazı kişileri sokarken, paniğe kapılan kimi vatandaşlar da korkulu anlar yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, vatandaşları sokaktan geçmemeleri konusunda uyardı.

Belediye ekipleri tarafından mahallede yapılan ilaçlama ile arılar etkisiz hale getirildi.

Arı kovanının sahibi Şükür Yıldız, arıların polen toplamak için kovandan çıktıklarını, kraliçe arının kovana dönmemesi üzerine diğer arıların da kovana girmediklerini savundu.