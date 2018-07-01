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Arı sütü ev kadınlarının umudu oldu

Ordu'da kadınların arı sütü üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 100'ün üzerinde kursiyer eğitim aldı.

Arı sütü ev kadınlarının umudu oldu

Ordu'da kadınların arı sütü üreterek aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 100'ün üzerinde kursiyer eğitim aldı.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:31
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Arı sütü ev kadınlarının umudu oldu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında şimdiye kadar 100'ün üzerinde ev kadınına eğitim verildi.

Proje koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Ümit Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin asıl amacının önder kadın çiftçiler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kursiyerleri seçerken genellikle işsiz ev kadınlarını ve bu işi yapmaya gönüllü olanları tercih ettiklerini belirten Karataş, şu anda 21 kursiyerin eğitim gördüğünü, geçen yıldan bu yana eğitim alanların sayısının ise 100'ü geçtiğini ifade etti.

Önceliklerinin ekonomiye katkı sağlamak olduğunu dile getiren Karataş. "Bu proje sayesinde ev hanımları kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecekler. Kursiyer ev hanımlarına arı sütünün hasadından pazarlamasına kadar her şeyi öğretiyoruz. Beklentimiz buradan eğitim alan ev hanımlarının bir süre sonra kendi işletmelerini kurup arı sütü satmaya başlamaları. Zaten Ordu bal üretiminde çok önemli noktada. Bu projeyle arı sütü üretimi ve pazarlamasında da önder olmak istiyoruz." diye konuştu.

Karataş, arı sütünün hücre yenileyici özelliği olduğuna işaret ederek, "Şeker ve kolesterolü düşürücü etkisi bulunmaktadır. Arı sütü aynı zamanda kozmetik sanayi ve apiterapide kullanılmaktadır. Çok da pahalı bir üründür. Kilogram fiyatı 2 bin 500 ile 7 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Ev kadınları memnun

Kursiyerlerden Hacer Yıldırım, meslek edinmek için eğitime katıldığını belirterek, kursu bitirdikten sonra arı sütü üretmek ve pazarlamak istediğini, bu konuda kendisine güvendiğini söyledi.

Gülşah Gümüşkaya da kendi ayakları üzerinde durmak için çaba gösterdiğini dile getirerek, "Daha önce arılardan korkuyordum. Buraya geldikten sonra hiçbir korkum kalmadı. Burada birçok şey öğrendik, çok mutluyuz." diye konuştu.

Kursun kendilerine çok şey kazandırdığını ifade eden Arzu Şeker de imkanı olan tüm kadınları eğitime katılmaya çağırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Yüksek MühendisiÜmit KarataşKadın çiftçilerArı Sütü
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