Ardahan'daki 'Atatürk silüeti' görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da görülüyor.

İlçede, Atatürk silüeti kısa süreliğine ortaya çıktı. Vatandaşlar, kısa süreli de olsa silüeti görüntülemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Zöhre Yıldız, Ankara'dan geldiğini belirterek, "Atatürk'ün hayranıyım. Sırf görmek için buraya kadar geldim. Tam görmediysek de muhteşem." dedi.

Her yıl şenlikler düzenleniyor

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.