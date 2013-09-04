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Arap dünyasının ünlü sesi "Rabia" sembolü için beste yaptı

Suriye kökenli ünlü Arap sanatçı Yahya Havva "Rabia" sembolü için Seyyid Kutup'un "Kardeşim Sen Hürsün" şiirini yeniden yorumladı.

Arap dünyasının ünlü sesi "Rabia" sembolü için beste yaptı

Suriye kökenli ünlü Arap sanatçı Yahya Havva "Rabia" sembolü için Seyyid Kutup'un "Kardeşim Sen Hürsün" şiirini yeniden yorumladı.

04 Eylül 2013 Çarşamba 16:01
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Arap dünyasının ünlü sesi

İSTANBUL - Ürdün'de yaşayan Suriye kökenli ünlü sanatçı Yahya Havva, 1966'da idam edilen Mısırlı düşünür Seyyid Kutup'un "Kardeşim Sen Hürsün" adlı şiirini anonim ezgiyle "Rabia şarkısı" adıyla yeniden seslendirdi.

Türk sazları eşliğinde İstanbul'daki bir stüdyoda okunan Rabia şarkısı ve enstrümantal versiyonu sadece sosyal medyada paylaşılacak.

Havva'nın seslendirdiği eser bugünden itibaren "www.R4BIA.com" sitesinden tüm dünyada aynı anda izlenebilecek.

Sanatçı Yahya Havva, Rabia şarkısını, çalışmalarını yürüttüğü stüdyoda ilk kez Anadolu Ajansı için okudu.

"Rabia şarkısı"nı, kanun, ney, tambur gibi Türk sazları eşliğinde seslendirdiğini belirten Havva,Mısır halkının yanında olmak için okuduğu eserin, satış amacı olmadan sadece sosyal medyada paylaşılacağını vurguladı.

"Sanatımı, Mısır'ın sesini dünyaya duyurmak için kullanmak istiyorum"

Havva, Rabia şarkısıyla dünyaya vermek istediği mesajla ilgili de şunları söyledi:

"Rabia şarkısında asıl mesaj ve amacım; insani duyguları paylaşmak ve kardeşlik duygularını artırmaktır. Şarkının asıl amaçlarından birisi de mazlumların yanında durmak ve sesini duyurmaktır. Türklerin, Arapların yanındaki duruşunu takdirle karşılıyor ve teşekkür ediyoruz. Allah bana ses verdi, ben de bu sesimi, sanatımı Mısır'ın sesini dünyaya duyurmak için kullanmak istiyorum. Şarkım, bu mazlumların yaptıklarının yanında sadece ufacık bir şeydir.Mısır için bu şarkının da inşallah etkisi olur."

Ekonomik beklenti içinde olmadığını ifade eden Havva, "Amacım sadece insanlara yardım etmektir. Herhangi bir para kazanma söz konusu değil" dedi.

"İbrahim Tatlıses'le düet yapmak isterim"

Türkçe şarkıları çok sevdiğini ve Ertuğrul Erkişi ile albüm hazırlığı aşamasında olduğunu kaydeden Havva, "Türk sanatçılardan İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum. Tatlıses'le düet yapmak isterim" dedi.

Klasik Arap müziği tarzında şarkılar söylediğini dile getiren Havva, şu ana kadar 6 albüm yaptığını ve 30 klip çektiğini söyledi.

Suriye'deki saldırı

Suriye'deki kimyasal saldırıyı da değerlendiren santçı Yahya Havva, ülkesinde 2 senede 120 binden fazla insanın şehit olduğuna dikkati çekti. Suriye'de yaşanan olaylara uluslararası kuruluşların ve BM'nin müdahil olmadığını vurgulayan Havva, şöyle devam etti:

"Maalesef kimyasal saldırıdan sonra uluslararası kamuoyunda Suriye'ye müdahale gündeme geldi. Korkumuz, yapılacak saldırıda da Suriye halkının zarar görmesi. Şimdiye kadar birçok çocuk hayatını kaybetti. İnşallah Esed'in zulmü son bulacak. Suriye'deki insanlar için sabırlarından dolayı güzel günler yakındır."

"Şiirin hikayesi çok etkileyici"

Türk ve Arap müziğinden esintilerin olduğu yeni çalışmanın müzik direktörlüğünü İlker Çelik, prodüktörlüğünü ise Metin Gım yaptı.

Metin Gım, çalışmayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Kardeşim Sen Hürsün şiiri, 1957 yılında büyük düşünür şehit Seyyid Kutup tarafından yazıldı. Tora cezaevinde yazılan bu şiirin hikayesi çok etkileyicidir. O günden beri dillerde dolaşır. Mısır'daki son olaylarda adı bilinmeyen sanatçılar bu şiire bir beste yaptı. Bu beste, Rabia işareti ve hareketiyle özdeşleşti neredeyse. Biz Türk sazlarıyla ve değerli sanatçı Yahya Havva ile bunu yeniden yorumladık. Yani güfte Mısır, sazlar Türk, solist Suriye ve beste Ortadoğu'dan bilinmeyen biri. Tam olarak İslam coğrafyasını temsil eden bir eser oldu. Hiçbir ticari amacımız yok, sosyal medyada ücretsiz dağıtılacak."
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AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 16:02
Anahtar Kelimeler:
Rabia
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