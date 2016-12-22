Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkili olurken,

Aydın

'ın

Didim

ilçesinde bir grup, rüzgarın olmamasını fırsat bilerek denize girdi.

Sıcaklığın 18 derece olduğu Didim'in Altınkum sahili, denize girmek için bir araya gelen 10 kişilik grubu ağırladı. Havanın denize girmek için uygun olduğunu düşünen gruptakiler, kışın yüzmenin keyfini yaşadı.

Gruptakilerden 65 yaşındaki Garip Saçıldı, havanın denize girmek için çok soğuk olmadığını belirterek, rüzgarın esmemesini fırsat gördüklerini ve denize girmeye karar verdiklerini söyledi.

Geçen yıllarda da uygun havalarda kış aylarında denize girdiklerini dile getiren Saçıldı, "Burada havalar çok güzel. Geçen yıl da 17 Aralık'a kadar denize girmiştik. Arkadaşlarla toplandık ve denize girmeye karar verdik. Yurdun bir çok yerinde insanlar donuyor ama buralar cennetten bir parça sanki. Su da harikaydı." dedi.

Soğuk havaya rağmen yüzmekten çekinmeyen vatandaşlardan 58 yaşındaki Ahmet Karslı ise, bu mevsimde denize girmenin keyfini yaşadıklarını, imkanı olanların buraya gelip denize girmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık yarım saat denize giren gruptakiler, daha sonra kumsalda güneşlendi.

AA