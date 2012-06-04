Araklı'da yapılması planlanan çöp depolama tesisine tepki

Trabzon'un Araklı ilçesinde yapılması planlanan katı atık tesisine karşı çıkan ve aralarında Araklı İlçe Belediye Başkanı Recep Çebi'nin de bulunduğu bir grup ''Turup Çöp Olmasın'' mitingi düzenledi.

Araklı ilçesi Turup mevkisindeki Hürriyet Mahallesi'nde Trabzon ve Rize illeri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğince (TRABRİKAB) katı atık tesisi yapılmak istenmesine karşı çıkan ve aralarında Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Eski Araklı Belediye Başkanı Ümit İsmail Çebioğlu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Şahintürk'ün de yer aldığı bir grup ilçe merkezindeki balıkhane önünde bir araya geldi.

Çeşitli siyasi parti temsilcileri, 54 dernek ve sivil toplum kuruluşu üyesi ile yöre halkından oluşan gruptakiler, düzenledikleri ''Turup çöp olmasın'' mitingde, ''Çöpe de karşıyız HES'e de'', ''Turup çöplük olmayacak'' yazılı dövizler açıp ''Metan gazı solumak istemiyoruz'', Turizm alanımız yok olmasın'' şeklinde sloganlar atmaya başladı.

Mitinde konuşan Belediye Başkanı Çebi, Araklı'nın 55 bin nüfusu olduğunu ancak 700 bin Araklılının Türkiye'de hatta dünyanın değişik yerlerinde yaşadığını vurgulayarak, Turup'ta katı atık tesisi yapılmak istendiğini anımsattı.

Turup'un Bakanlar Kurulu kararıyla turizm ve sit alanı ile kent ormanı ilan edildiğini ifade eden Çebi, ''Çöplerin toplanması lazım ama neden turizm cenneti. Daha farklı yerler, dağlar yaylalar var. Buraya çöp tesisi yaptırmayacağız. Bu amaçla başlattığımız hukuki mücadelemiz devam ediyor. Turizm merkezi olan bir yerde çöp alanı yapılamaz'' dedi.

Turup'taki çöp tesisine karşı çıkan eski Araklı Belediye Başkanı Ümit İsmail Çebioğlu'nun da konuşmasında tesise karşı çıktığını belirtti. Çebioğlu'nun konuşması sırasında yumruk vurduğu kürsüye zarar verdiği gözlendi.

Konuşmaların ardından bir süre horon oynayan gruptakiler, daha sonra miting alanı yakınındaki Trabzon Caddesi'ni trafiğe kapatarak bir süre yürüdü.

Miting, yolu kapatan kişilerin polisin uyarısı sonucu dağılmasıyla sona erdi.

