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Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor

Dolu nedeniyle araçlarda oluşan göçükleri alttan iterek 'masaj' yöntemiyle düzelten tamirciler, vakumla çekme yönteminin ise mecbur kalınırsa "masaj"ın uygulanamadığı noktalarda kullanılmasını öneriyor.

Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor

Dolu nedeniyle araçlarda oluşan göçükleri alttan iterek 'masaj' yöntemiyle düzelten tamirciler, vakumla çekme yönteminin ise mecbur kalınırsa "masaj"ın uygulanamadığı noktalarda kullanılmasını öneriyor.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:54
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Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor

İSTANBUL

Geçen hafta İstanbul'da yağan şiddetli dolu nedeniyle araçlarda oluşan göçükleri alttan iterek "masaj" yöntemiyle düzelten tamirciler, üstten vakumla çekme yönteminin ise "masaj" uygulanamayan noktalarda mecbur kalınırsa kullanılması uyarısında bulundu.

İstanbul'da geçen hafta yaşanan kuvvetli dolu ve fırtınadan dolayı araçlarda ve binalarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Takip eden günlerde ise hem sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri hem de araç onarım servislerinde uzun kuyruklar oluştu.

Bir anda artan göçük düzeltme talebini karşılamakta zorluk çeken servisler, diğer illerdeki merkezlerinde bulunan göçük düzeltme ustalarını İstanbul'a çağırdı.

Sürücüler, araçlarının bir an önce ve en uygun maliyetle onarılması için beklerken, uzmanlar, göçük düzeltme yöntemleri ve doğru uygulamalarla ilgili bilgilenmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Ayda bin 250 aracı tamir edeceğiz"

RS Servis AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dolu yağdığında hemen hareket geçerek, Türkiye genelindeki merkezlerinde bulunan yetişmiş boyasız göçük düzeltme teknisyenlerini hepsini İstanbul'a çağırdıklarını söyledi.

Kısa sürede müşterilerine onarım hizmeti vermeye başladıklarını anlatan Ünaldı, 50 kişilik teknisyen ekiple ayda bin 250 civarında aracı tamir edeceklerini bildirdi.

"Doğru olan masaj yöntemidir" 

Ünal Ünaldı, otomobilleri tamir ederken boyasız göçük düzeltme de denilen "masaj" yöntemini kullandıklarını söyledi.

Söz konusu yöntemin göçüğün uygun ekipmanlarla aşağıdan masaj yaparak düzeltilmesi olduğunu anlatan Ünaldı, şöyle konuştu:

"Araçlarda doludan dolayı oluşan göçükleri alttan iterek masajla tamir ediyoruz. Bir diğer yöntem de üstten vakumla çekilme yöntemidir. Fakat doğru olan masaj yöntemidir. Vakum yöntemini göçüğün altından masaj yaparak itemeyeceğimiz durumlarda, arabaların yan direkleri gibi yerlerde kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça vakumla tamir yapmıyoruz. Araba daha önce boya yapılmışsa masaj yöntemi kullanılamıyor. Çünkü sonradan yapılan boyanın altından bir macun tabakası var. Biz otomobilde vakum veya masaj yöntemini kullandığımızda o macun tabakası kopuyor."

Kendi tamir yöntemlerinin büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Ünaldı, bu yöntemle onarım maliyetinin ortalama 3 bin 500 lira olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AraçDoluGöçükMasajönce Vatan
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